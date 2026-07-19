Sénégal: Le ministère de la Culture et l'ONCAV s'engagent à relancer les activités culturelles dans les Navétanes

Dakar — La ministre de la Culture, des Industries créatives et du Patrimoine historique Mame Coumba Diop a déclaré vendredi que son département s'est engagé à accompagner les activités culturelles au sein des Associations sportives et culturelles (ASC) dans le but de relancer ce volet dans le mouvement des Navétanes.

Elle s'exprimait au Musée des civilisations noires au terme d'une audience avec des délégations de l'ONCAV conduite par son président Amadou Kane.

"On est très ravie de la réunion que nous venons d'avoir avec l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV) et tous les représentants de tous les départements du Sénégal", s'est réjouie Mame Coumba Diop, avant d'affirmer qu'un "engagement ferme" a été pris pour accompagner le mouvement Navétanes.

"Nous avons reçu des instructions du président de la République dans le sens de rapprocher davantage le volet culturel des populations. Nous considérons que les ASC sont un relai incontournable si on veut atteindre les plus grandes cibles au niveau de la base", a-t-elle ajouté.

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Rappelant l'appellation initiale des ASC (Associations sportives et culturelles), Mame Coumba Diop préconise qu'un programme soit mis en place sur différentes disciplines de la culture "pour ne pas se limiter seulement au théâtre".

"Il faut aller vers la lecture, les enfants doivent lire. Il existe une direction du livre au sein du ministère. Il y a les industries créatives, le conte, la musique, etc. Il faut qu'on voit quelle forme de collaboration peut-on avoir, pour voir comment ressusciter cette lettre +C+ dans la grande diversité de la culture", a expliqué la ministre de la Culture.

Elle a invité l'ONCAV à être la maitre d'oeuvre de ce programme avec les ASC. "Les maires aussi sont associés à ce programme parce que la culture est une compétence transférée, les municipalités ne doivent pas se limiter à donner des maillots", a-t-elle indiqué.

L'objectif, souligne-t-elle, est d'occuper les enfants pour diminuer l'insécurité.

Il est ainsi convenu à l'issue des discussions de signer, dès la semaine prochaine, "une convention dans laquelle toutes les activités et le format d'un partenariat gagnant gagnant seront formulés"

Au même titre que le sport, des partenaires seront recherchés pour les accompagner dans ce programme culturel, selon la ministre.

Mame Coumba Diop a mis en place un comité de pilotage de cette convention présidé par la conseillère technique, Sira Ourndou Ba.

Le président de l'ONCAV Amadou Kane se dit disposé à relancer la culture dans les 8 900 ASC qui existent au Sénégal, "car la culture est devenue le parent pauvre chez le Sénégalais".

"La culture a un rôle important à jouer dans l'émancipation, l'éducation de la population et le fondement de l'éducation et le civisme. Nous nous appelons Association Sportive et Culturelle, le vocable +culture+ doit être reflété dans toutes ses formes", a estimé Amadou Kane.