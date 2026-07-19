Congo-Brazzaville: Solidarité - Le centre d'accueil « La bonne semence », une priorité pour « Rêves de femme »

18 Juillet 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

L'association « Rêves de femme » a offert, le 17 juillet, des vivres et non-vivres à l'orphelinat « La bonne semence », basé à Kinsoundi, dans le 1er arrondissement de Brazzaville, Makélékélé. Elle a annoncé son ambition de développer de gros projets au sein de ce centre d'accueil.

Accompagnée des autres membres de l'association, la présidente de « Rêves de femme », Sylvie Ebengou, a mis à profit l'après-midi du 17 juillet pour visiter les 42 enfants hébergés dans ce centre créé par la soeur Marie Lourdes. « Nous avons fait de "La bonne semence" notre projet. Nous avons de gros projets qui nécessitent de gros moyens. Nous ne pouvons pas les réaliser seules, mais nous y travaillons. Lorsque que toutes les procédures seront respectées, nous reviendrons ici en grande pompe », a-t-elle annoncé.

La délégation de « Rêves de femme » avait dans sa gibecière des vivres et non-vivres composés, entre autres, des bidons d'eau minérale, des poulets, des poissons salés, des sceaux en plastique, du sel, des savons et bien d'autres condiments. « Beaucoup de structures viennent dans les orphelinats pendant la période des fêtes, mais tout le reste de l'année, vous êtes un peu abandonnés à vous-mêmes. C'est pourquoi nous nous sommes dit que la priorité serait sur l'alimentation des enfants. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes une petite association, qui n'a pas de gros moyens, mais le peu que nous pouvons trouver, nous le partageons avec vous. Il y a un peu de tout pour que vous puissiez, pendant quelques jours, soulager les enfants », c'est en ces termes que Sylvie Ebengou a présenté le don, la main sur le coeur et en toute humilité.

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Réceptionnant le don, la fondatrice de la Communauté flamme de la trinité, la soeur Marie Lourdes, a salué l'élan de solidarité pris par l'organisation non gouvernementale (ONG) « Rêves de femme » pour venir en aide à cet orphelinat. « Merci beaucoup, vous avez apporté des vivres, vous avez montré comment soutenir ou faire l'entretien convenable du centre. Cela nous a beaucoup plu, parce que l'enfant demande beaucoup d'entretien. Ce que vous avez fait, c'est vraiment aimable. En fait, dans l'association, il y a beaucoup de femmes, cela ne m'étonnerait pas, cette sensibilité que la femme porte au sein de sa vie », a remercié la soeur Marie Lourdes.

Elle a également rappelé à la délégation de cette ONG qu'un arbre n'est pas soutenu par une racine, mais par plusieurs. Elle a énuméré, par ailleurs, les difficultés auxquelles le centre est confronté dont le manque de budget. « Notre vie est en dents de scie. Donc, nous ne vivons que de l'aide. Si l'aide ne se présente pas, nous avons la main sur le menton », a-t-elle expliqué.

Existant depuis 1975, le centre d'accueil de la Communauté flamme de la trinité héberge actuellement 42 orphelins et autres enfants de la rue dont quatre ont passé le baccalauréat cette année.

Créée il y a environ trois ans, l'association « Rêves de femme » s'est fixée pour objectifs, entre autres, l'éradication de la tristesse et la pauvreté dans les orphelinats.

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