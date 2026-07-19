Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Stev Simplice Onanga visite les installations des sociétés Ilogs et Coraf à Pointe-Noire

En séjour de travail dans la capitale économique, le ministre des Hydrocarbures, Stev Simplice Onanga, a visité, le 16 juillet, les installations des sociétés Integrated logistic service (Ilogs) et celles de la Congolaise de raffinage (Coraf), accompagné de leus responsables.

La visite du ministre des Hydrocarbures a commencé à la société Ilogs. S'exprimant à cette occasion, il a signifié que son ministère s'intéresse à tout ce qui est lié à la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) et la société Ilogs est sa filiale logistique, disposant d'un centre des services pétroliers.

«Cette visite du quai de la société Ilogs nous a donné l'opportunité de constater qu'il y a beaucoup d'espace en location, appartenant à diverses autres sociétés pétrolières qui s'en servent en vue de conserver leur matériel. En plus des acquisitions en termes de matériel composé des camions neufs arrivés de Douala, il y a aussi des entrepôts de maintenance et de divers autres travaux. Ce sont des choses à encourager. L'objectif est de voir cette société devenir le champion national de la logistique pétrolière. C'est vraiment pour cela que nous sommes ici pour l'encourager. Nous allons ainsi demander à la maison mère de soutenir sa filiale afin que dans un avenir proche, on puisse célébrer ce champion national, Ilogs », a déclaré Stev Simplice Onanga.

Après la société Ilogs, le ministre et sa suite se sont rendus à la société Coraf. Présentant sa structure, Patrice Koffi Yao, administrateur général adjoint, a souligné que la mission de cette société est de faire que le marché national soit approvisionné permanemment en produits issus de cette raffinerie. « C'est un grand honneur de recevoir le ministre ici à la raffinerie, cela représente ainsi une occasion pour nous d'expliquer à ce dernier ce que nous faisons de bien, mais également lui présenter les difficultés que nous rencontrons. Le ministre a promis une résolution ensemble de quelques problèmes rencontrés par la structure », a-t-il déclaré.

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Dégageant l'importance de la Coraf, le ministre a rappelé qu'elle joue un rôle majeur et très stratégique dans l'approvisionnement des produits finis au Congo. «Aujourd'hui, on parle du super, du gasoil du diète A1. Il était donc important pour nous de venir toucher du doigt l'état de cette raffinerie, et voir si celle-ci est toujours capable de performer pour qu'au niveau national, nous ayons ces approvisionnements. Nous savons que cette raffinerie pourvoit à plus de 60% la consommation nationale. Malgré quelques problèmes techniques rencontrés dans quelques unités, dès la semaine prochaine, au moins 500 tonnes du super pourront être livrées à la Société commune de logistique», a rassuré le ministre.

Signalons que ces deux sociétés font partie des filiales de la SNPC. La société Ilogs est spécialisée dans la logistique de l'industrie pétrolière et gazière. La Coraf, quant à elle, a pour activité principale le raffinage du brut en produits pétroliers finis. Elle assure la sécurité énergétique de l'ensemble du Congo en lui fournissant environ 70% de ses besoins en produits. Le brut raffiné par la Coraf est cédé par l'Etat. Il provient du terminal de Djéno, et de Nkossa.