Congo-Brazzaville: Coopération militaire - La Chine entend travailler davantage avec le pays

L'ambassade de Chine au Congo a célébré, le 16 juillet à Brazzaville, le 99e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération. Du discours prononcé à cette occasion, il a été souligné l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, dans le domaine militaire.

Plusieurs officiers militaires congolais et chinois ont pris part à lacérémonie. L'événement a mis en avant les avancées concrètes de la coopération militaire entre la Chine et le Congo. « L'amitié sino-congolaise remonte loin dans le temps et elle se consolide chaque jour davantage. Ces dernières années, les armées des deux pays ont vu leurs relations connaître un développement constant, leurs échanges humains s'intensifient progressivement et leur coopération avance normalement dans différents domaines », a déclaré le colonel supérieur Zhong Shijun, l'attaché de Défense près l'ambassade de Chine au Congo.

Dans le but d'avoir des échanges de vue approfondis avec la partie congolaise, le colonel a rappelé la visite, l'an dernier au Congo, d'une délégation du ministère chinois de la Défense nationale, pour renforcer la coopération entre les deux armées. « La Chine et le Congo sont profondément attachés à la paix, et déterminés à défendre la justice. La Chine entend travailler avec le Congo, sous la direction stratégique des présidents Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso, pour consolider la confiance politique, approfondir la coopération bilatérale, bâtir une communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau, et promouvoir la concrétisation des initiatives mondiales », a assuré Zhong Shijun.

« Nous espérons que les relations militaires sino-congolaises, grâce aux efforts conjoints des deux parties, enregistreront des résultats plus importants dans l'avenir », a ajouté le colonel.

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Parlant du parcours des 99 ans de l'armée populaire de libération de Chine, l'attaché de défense a souligné que celle-ci s'est toujours appuyée sur la pensée du président Xi Jinping pour promouvoir la modernisation de la défense nationale et des forces armées, poursuivre une politique de défense à caractère défensif, et s'acquitter activement de ses obligations internationales.

« Depuis l'ère nouvelle, l'armée chinoise a mis en oeuvre, de manière approfondie, la pensée de Xi Jinping sur son renforcement, appliqué sur tous les plans la stratégie de renforcement par la réforme, et accéléré la modernisation de la défense nationale », a expliqué le colonel.

Le soulèvement de Nanchang survenu le 1er août 1927 marque la naissance d'une nouvelle armée populaire sous la direction du Parti communiste chinois. « Dès lors, l'Armée populaire s'est engagée courageusement dans la lutte pour la libération et le bonheur du peuple chinois, ainsi que la marche vers l'indépendance et le renouveau de la nation chinoise », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, depuis 99 ans, en surmontant les obstacles au prix d'énormes sacrifices, le colonel supérieur Zhong Shijun estime que l'armée populaire a remporté des victoire remarquables et réalisé « de grands exploits historiques pour le parti et le peuple ». En outre, le colonel a rappelé que cette année marque aussi le 90e anniversaire de la victoire de « la longue marche » de l'armée rouge chinoise.

La célébration du 99e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de la Chine s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, marquée par la projection d'un film de présentation de l'Armée chinoise.