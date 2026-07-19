Congo-Brazzaville: Rencontre scientifique - Les chirurgiens orthopédistes et traumatologues réunis en congrès à Brazzaville

Le premier congrès de la Société congolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique s'est tenu le week-end dernier à Brazzaville, dans l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Plateforme d'excellence et de réflexion qui ambitionne de contribuer durablement au développement de la chirurgie orthopédique au Congo par le partage des savoirs, l'innovation et la coopération scientifique, la Société congolaise de chirurgie orthopédique et traumatologique s'est réunie pour son premier congrès. Durant trois jours, des chirurgiens orthopédistes, traumatologues et spécialistes du Congo et d'ailleurs ont confronté leurs expériences à travers des conférences, communications scientifiques, tables rondes et discussions autour d'un enjeu majeur, l'orthopédie de la hanche.

Dans son mot de bienvenue, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a salué la tenue de ces assises. « La chirurgie orthopédique et traumatique est d'abord la médecine du mouvement retrouvé. Elle est la science qui redonne à l'être humain sa verticalité lorsque la maladie ou le traumatisme l'en avait privé. Aujourd'hui en ce lieu mémorial, ce n'est pas seulement un congrès qui s'ouvre, ce sont des intelligences qui s'affirment et se mettent en mouvement. C'est une communauté scientifique qui affirme avec responsabilité sa vocation. C'est une nation médicale debout mais fière qui proclame sa volonté de produire, de transmettre et de partager le savoir et l'expérience autour du savoir», a-t-elle déclaré.

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Cette rencontre scientifique a constitué une étape décisive dans la structuration de la chirurgie orthopédique et traumatologique au Congo, comme l'a souligné le Pr Belou du comité d'organisation. «Ce premier congrès marque une étape fondatrice dans l'histoire de notre spécialité au niveau national et sous-régional. Il incarne notre volonté collective de fédérer la communauté des chirurgiens orthopédistes et traumatologues congolais autour d'une vision commune; partager nos expériences, nos réussites, mais aussi nos défis; élever ensemble le niveau de pratique dans la formation continue et l'échange scientifique; rayonner au-delà des frontières en nous inscrivant dans les réseaux internationaux de notre discipline. Nous remercions du haut de cette tribune le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui favorise grandement le rayonnement de la science et de la santé, pilier du développement de notre pays», at-il indiqué.

Représentant le ministre de la Santé et de la Population, le Dr Jean Claude Mobossi a salué lui aussi l'organisation de ce rendez-vous scientifique qui offre aux patients l'opportunité de renforcer leurs compétences. «Grâce à votre travail, des milliers de compatriotes retrouvent la marche, le geste professionnel, le geste du quotidien et donc leur autonomie et leur dignité. La qualité de la chirurgie orthopédique et traumatologique dépend directement de la formation; la formation qui donne la qualité à toutes les interventions», a-t-il souligné.