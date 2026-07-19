Sénégal: Près de 50 professionnels des médias issus de la première cohorte des certificats pratiques décernés par le CESTI

Le Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) a remis, samedi, des attestations à 47 professionnels des médias issus de la première promotion des certificats pratiques en communication des organisations et des institutions, en communication digitale et en production audiovisuelle, a constaté un reporter de l'APS.

"Notre mission n'est pas seulement de former les futurs plumes et voix de notre continent, mais c'est aussi d'accompagner, de renforcer les compétence des professionnels qui font vivre l'écosystème de l'information et de la communication", a déclaré Mamadou Ndiaye, directeur du CESTI.

Cette première promotion est composée de 47 professionnels des médias dont 22 en communication des organisations et des institutions, 14 en communication digitale et 11 en communication audiovisuelle.

Le journaliste Ballé Preira, issu de la 30ème promotion du CESTI, est le parrain de cette première cohorte des certificats pratiques initiés par l'école de journalisme de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. M. Preira s'est félicité du choix porté sur sa personne avant d'adresser un message d'encouragement aux récipiendaires.

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"La différence n'est pas la rapidité du parcours, mais la passion et la discipline qu'exige ce métier. Maintenant, chaque pas compte, chaque effort ouvre des portes. Le futur appartient à ceux qui savent persévérer et transformer leurs expériences en levier pour servir et inspirer", a-t-il dit.

Selon lui depuis 1965, le CESTI ne s'est jamais contenté d'enseigner. "Il façonne, année après année, des femmes et des hommes capables de tenir debout dans un métier où l'exigence ne pardonne rien. Les certificats pratiques qui nous réunissent donc, en sont la preuve vivante".

Mamadou Moustapha Thioune, secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions a indiqué que "l'instauration de ces certificats pratiques intervient à un moment décisif de l'histoire de nos médias et de notre système de communication".

"Les plateformes numériques, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les nouveaux formats audiovisuels et l'économie des contenus... redéfinissent chaque jour les pratiques professionnelles. Le journalisme d'aujourd'hui ne peut plus se limiter à la maîtrise des techniques classiques de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information", a dit M. Thioune qui a représenté le ministre Bakary Sarr à cette rencontre.

Il a soutenu que le journaliste et le communicant doivent également "comprendre les algorithmes qui organisent la visibilité des contenus, maîtriser les outils numériques de production multimédia et savoir vérifier les informations circulant à grande vitesse, analyser les données, produire des contenus adaptés aux différents supports et répondre aux exigences d'un public de plus en plus connecté".

Le secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec les institutions a, par ailleurs, invité les professionnels des médias à se spécialiser car, souligne-t-il, "la qualité de l'information dépend désormais autant de la rigueur journalistique que du niveau de spécialisation professionnelle de la personne qui la produit".

"C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Communication et des Relations avec les institutions, accorde une importance particulière au développement des compétences des journalistes, des techniciens des médias et des professionnels de la communication. Le renforcement des capacités constitue l'un des piliers de notre politique en faveur du développement des idées", a ajouté Mamadou Moustapha Thioune.