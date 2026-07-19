Sénégal: Ziguinchor - Une randonnée citoyenne pour réclamer la justice climatique en faveur des communautés

Ziguinchor — Le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor (sud), en collaboration avec la Plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique et la Fondation Rosa Luxemburg Stiftung, a organisé samedi une randonnée citoyenne dans la ville éponyme afin de sensibiliser les populations aux enjeux de la justice climatique, de la souveraineté alimentaire et de la protection de l'environnement, a constaté l'APS

Cette activité marque l'aboutissement d'une semaine d'actions de sensibilisation menées dans plusieurs localités de la région, notamment dans les îles et la commune de Niaguis.

Le point focal régional de la Plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique Aliou Cissé a expliqué que cette mobilisation vise à rappeler les responsabilités partagées face aux effets du changement climatique.

"Si les grandes multinationales demeurent les principaux responsables des émissions polluantes, les populations doivent également adopter des comportements respectueux de l'environnement afin de renforcer leur légitimité dans le plaidoyer adressé aux pouvoirs publics et aux partenaires internationaux", a dit M. Cissé.

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Il a insisté sur la nécessité d'obtenir des financements conséquents destinés à renforcer la résilience des communautés les plus exposées.

Le point focal de Plateforme nationale des acteurs pour la justice climatique a également invité les collectivités territoriales à assumer pleinement les compétences qui leur sont transférées en matière de gestion de l'environnement.

Il a notamment évoqué les problèmes liés aux déchets plastiques qui obstruent les canalisations et aggravent les inondations dans plusieurs quartiers de Ziguinchor, estimant qu'un changement de comportement des citoyens, conjugué à une meilleure implication des autorités locales et de l'État, constitue un préalable à un "plaidoyer crédible" pour la justice climatique.

Chargé de programme à la Fondation Rosa Luxemburg Stiftung, Ibrahima Thiam a rappelé que son institution accompagne depuis plusieurs années les organisations environnementales de la région.

Il a souligné que la Casamance, où l'École du climat a été lancée en 2021, demeure un territoire prioritaire en raison des impacts du changement climatique, mais aussi de la richesse de ses savoirs locaux, considérés comme des leviers importants pour l'adaptation des communautés.

La fondation, a-t-il précisé, intervient essentiellement comme facilitatrice des initiatives portées par les acteurs locaux et les accompagne dans les espaces nationaux et internationaux de plaidoyer.

Les organisateurs ont réaffirmé leur engagement à poursuivre les actions de sensibilisation et de mobilisation citoyenne afin de promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire.

Ils estiment que l'implication des populations, des collectivités territoriales, de l'État et des partenaires techniques constitue une condition essentielle pour porter la voix des communautés affectées et favoriser des solutions durables face aux défis climatiques en Casamance et au Sénégal.