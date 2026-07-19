Sénégal: Un ingénieur évoque les avantages des habitations en terre cuite dans des zones de forte chaleur

Thilogne — Oumar Thiène, un jeune ingénieur en Génie civil formé à l'Ecole des Ponts et Chaussées de France, a souligné les avantages des maisons en terre cuite, qui peuvent favoriser le confort, la durabilité et une inertie thermique dans une zone de forte chaleur comme Matam (nord).

Le natif de Thilogne, jeune ingénieur âgé de 38 ans, a construit une maison en terre cuite pour un privé, afin d'expérimenter ce projet.

Vendredi, au cours d'une visite guidée, Oumar Thiène a expliqué les caractéristiques de cette construction qui se veut "confortable, durable, mais aussi un outil qui peut résister aux fortes chaleurs et à la poussière".

"Nous constatons tous ici, à Thilogne et dans la région de Matam en général, les pics de chaleur sont observés à 15 heures et à 19 heures. Nos murs ont une inertie thermique qui est de 4 heures de temps, avec les briques traditionnelles. Avec ce type de maison, l'inertie thermiques est beaucoup plus importante avec des pics de chaleur probables à 2 heures du matin, un moment où il fait moins chaud", a-t-il expliqué.

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Le jeune ingénieur est revenu sur les objectifs de cette maison, qui prend en compte la durabilité, un élément très important, avec le confort thermique qu'on a tendance à oublier dans le Fouta.

Selon lui, dans cette zone, les gens sont parfois confrontés à de la poussière et des moustiques, rappelant que le but était aussi de "concevoir un habitat qui peut permettre de vivre à l'abri de tous ces éléments".

Oumar Thiène, qui vit en France, a effectué plusieurs voyages au Sénégal pour pouvoir former à Thilogne des locaux composés de personnes ayant déjà eu à travailler dans la construction de maisons en terre cuite et en béton.

"J'ai réuni toute une équipe pour une formation qui a duré trois ans en menant aussi plusieurs expériences pour concevoir ce bâtiment et les briques adéquates qui vont avec", explique le doctorant en sciences des matériaux.

Pour lui, ces types de maisons sont conçues pour se protéger de la poussière par exemple, contrairement aux autres constructions conventionnelles, qui ne sont pas à l'abri des vents et des insectes.

M. Thiène prévient que le changement climatique sera encore plus marqué les années à venir dans cette zone, estimant "qu'il est essentiel que les gens s'adaptent dès maintenant".

L'ingénieur a rappelé qu'il avait conçu ce projet, avant qu'un privé ne le contacte pour la construction de ce type d'habitat qu'il dit être à la portée de toutes les bourses, car ne coûtant pas plus cher que les constructions conventionnelles.

Dans ces types de maison, Oumar Thiène soutient que la terre d'excavation sert à fabriquer des briques, avec peu de ciment.

"Le plus important, c'était de lancer un message à l'endroit des populations du Fouta et leur faire comprendre qu'il y a des possibilités de construire des maisons qui répondent à nos réalités. Malheureusement, on voit des gens injecter des millions de francs CFA dans des bâtiments qui ne servent à rien, à part stocker du matériel", a laissé entendre Abdoulaye Bocar Lom, le propriétaire de la maison qui sert d'expérimentation pour les constructions en terre cuite.

Il a rappelé que tout est parti, en 2020 d'un séminaire connecté entre des fils de Thilogne établis dans la diaspora au cours duquel Oumar Thiène a fait une présentation sur l'habitat au Fouta.