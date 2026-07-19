Sénégal: Ismaïla Sarr offre des dons aux pensionnaires de la MAC de Saint-Louis

Saint-Louis — L'international sénégalais de football Ismaïla Sarr a organisé, dans le cadre d'un week-end d'actions socio-éducatives et sportives, une cérémonie de remise de dons composés, entre autres, de plusieurs dizaines de matelas, de ventilateurs et de serviettes hygiéniques aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Saint-Louis, sa ville de naissance, a constaté l'APS.

Accompagné d'une forte délégation, le sociétaire de Crystal Palace (élite anglaise) est arrivé à la prison un peu avant 14 heures, et a été accueilli par l'administration pénitentiaire, sous la houlette du Directeur, Cheikh Ahmed Tidiane Fall.

Le champion d'Afrique 2026 avec l'équipe nationale du Sénégal a par la suite rendu visite aux détenus s'enquérir de leurs conditions.

Peu après cette étape, le joueur s'est rendu au daara (école coranique) Serigne Mamoune Ndiaye sis dans la partie nord de l'île de Saint-Louis où il a remis des nattes, des théière, etc., au maître coranique Mouhamadoul Hady Ndiaye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce week-end, Ismaïla Sarr va mener plusieurs autres activités notamment, dont un match de gala prévu au stade Mawade Wade, et organisé un concert pour ses fans et les Saint-lousiens à place Abdoulaye Wade.

Accompagné de son épouse et de sa maman, l'ancien joueur de Watford FC (Championship, deuxième division anglaise) s'est dit heureux de faire ces dons à l'endroit des nécessiteux.

Dans un classement publié mardi par le site américain d'information sportive The Athletic, Ismaïla Sarr figure dans le Top 50 des meilleurs joueurs de la Coupe du monde 2026. Le sociétaire de Crystal Palace y occupe la 27e place, en attendant son évolution peu après la finale.

Auteur de 4 buts et d'une passe décisive, Ismaïla Sarr a été le joueur le plus décisif du Sénégal lors de ce Mondial nord-américain.

Le Sénégal a été éliminé en seizièmes de finale dans cette Coupe du monde 2026 par la Belgique (2-3). Selon plusieurs observateurs du football, Ismïla Sarr est un prétendant sérieux au Ballon d'Or africain 2026.