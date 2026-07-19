Sénégal: Ibrahima Ba - Strasbourg - Transfert avorté, la version du club face à celle de l'agent

Le transfert d'Ibrahima Ba à Strasbourg, présenté comme une simple formalité, a viré au feuilleton à rebondissements. Le défenseur central sénégalais de 21 ans (1,90 m), passé brièvement par Valenciennes en 2024, ne rejoindra finalement pas le Racing Club de Strasbourg Alsace cette saison.

Mais entre la version du club et celle de son entourage, deux récits s'opposent désormais frontalement. Via l'agent Jorge Mendes, Famalicao et le RCSA s'étaient entendus sur un transfert évalué à environ 20 millions d'euros bonus compris. Ba avait donné son accord pour un contrat de quatre ans en Alsace, écartant au passage l'intérêt de Benfica, également positionné sur le dossier cet été.

La version du club : un genou qui n'a pas résisté aux tests

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Selon les informations de L'Équipe, le joueur a échoué à sa visite médicale ce vendredi, victime d'un problème récurrent au genou contracté en fin de saison dernière avec Famalicao. Le problème n'était pourtant pas inconnu : dans l'entourage du joueur, on assure que la blessure avait été prise au sérieux, avec un préparateur physique dépêché au Sénégal pendant un mois pour suivre sa convalescence, et deux IRM passées à son retour au Portugal qui n'auraient rien révélé d'alarmant. Ba avait repris l'entraînement normalement deux semaines avant la reprise collective, allant jusqu'à disputer un match amical face aux U23 de Famalicao.

Les examens strasbourgeois, menés sur près de quatre heures et demie et supervisés à distance depuis Londres, ont toutefois fait resurgir de sérieux doutes. La direction du club a finalement tranché en faveur de l'annulation du transfert, du moins aux conditions initialement négociées.

La riposte de l'agent : une accusation de manipulation salariale

Face à cette version, l'entourage du joueur monte au créneau. L'agent d'Ibrahima Ba, dénonce une manoeuvre du club alsacien plutôt qu'un véritable problème médical. Selon lui, le contrat finalement présenté au joueur affichait une baisse de 33 % du salaire annuel par rapport à ce qui avait été convenu au départ. L'agent affirme qu'à l'issue des quatre à cinq heures de tests médicaux, le club aurait initialement donné son feu vert, évoquant même une séance médias prévue pour officialiser la signature et que ce n'est qu'après le refus du clan Ba d'accepter la baisse salariale que des inquiétudes sur l'état de santé du joueur auraient soudainement émergé. Il conteste ainsi fermement la version selon laquelle Ba aurait échoué à la visite médicale, la qualifiant de totalement infondée.

L'agent souligne par ailleurs que le joueur s'était entraîné intensivement pendant ses vacances, avait repris l'entraînement avant le reste du groupe et enchaîné les matchs amicaux sans encombre allant jusqu'à mentionner qu'un ancien entraîneur aurait souhaité le recruter dans son nouveau club pour un montant record.

Le précédent Enciso, un scénario qui interroge

Ce dossier n'est pas sans rappeler celui de Julio Enciso l'été dernier. L'attaquant paraguayen, initialement annoncé en provenance de Brighton pour environ 17 millions d'euros, avait lui aussi buté sur un souci de genou avant de repartir en Angleterre, puis de finalement s'engager à Strasbourg pour une somme largement revue à la baisse (9,5 M€). Une issue similaire n'est toutefois pas garantie pour Ba : ses représentants accusent justement le club alsacien d'avoir revu sa proposition salariale à la baisse le jour même de la visite médicale, ce qui complique désormais toute renégociation.

Après deux jours d'intenses tractations, le défenseur est rentré au Portugal. Toujours selon L'Équipe, une signature à Benfica semble également compromise, le club lisboète ayant acté l'échec de ses discussions pour explorer d'autres pistes. Famalicao, de son côté, reste déterminé à céder son joueur cet été, mais devra repartir de zéro pour lui trouver une porte de sortie sur fond, désormais, d'une bataille de communication entre les deux camps.