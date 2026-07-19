Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar à destination de Freetown, hôte d'un sommet de la CEDEAO

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar samedi à destination de Freetown, la capitale de la Sierra Leone, qui abrite durant le week-end la 69e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a-t-on appris de source officielle.

"Le président de la République prendra part au Sommet sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la 69e Session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest', indique la présidence sénégalaise.

Dans un message publié sur Facebook, elle souligne que ces assises, qui réunissent les dirigeants de la région, vont être consacrées aux enjeux majeurs de l'intégration, de la coopération et de la solidarité entre les peuples ouest-africains.