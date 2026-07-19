Sénégal: Thiès - Le SAT/Santé déplore une dégradation des conditions de travail à l'hôpital régional, la direction promet des solutions

18 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — La section du Syndicat autonome des travailleurs de la santé (SAT/Santé) de l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès a alerté, vendredi, lors d'un sit-in, sur la dégradation des conditions de travail, de la prise en charge des patients et sur la situation des agents en position irrégulière ; une situation que la direction promet de résoudre.

"Depuis plusieurs mois, nous assistons à une dégradation inquiétante des conditions de travail, de la prise en sage des patients, [un] manque de matériel, à la panne de l'échographie", a déploré Ibrahima Mbaye, secrétaire général de la section du SAT/Santé de l'hôpital régional de Thiès.

Selon lui, le manque de matériel, les difficultés rencontrées au laboratoire, l'accueil des malades et le dépôt-vente affectent "gravement" le fonctionnement de l'établissement sanitaire.

"Ces difficultés s'ajoutent à la préoccupation sociale majeure [liée aux] indemnités de garde, la situation des stagiaires, la question liée au pré-embauche, ainsi qu'au départ des agents retraités non remplacés", a déclaré le syndicaliste.

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Il a aussi souligné la nécessité de respecter les exigences de transparence dans les recrutements. "Nous exigeons que les critères de sélection soient revus et appliqués dans la transparence, afin que tous les travailleurs puissent bénéficier d'un traitement juste et équitable", a-t-il dit.

Interrogée par l'APS, la directrice de l'hôpital régional de Thiès, Mariama Cissokho a reconnu les difficultés de la structure sanitaire, notamment la panne de l'échographie, les problèmes avec la radiographie et le scanner.

"Nous allons d'abord essayer de régler le problème des échographies. Au niveau de la radiologie, nous avons doté ce service de deux appareils. Ce qui est valable au niveau de l'imagerie médicale est valable aussi au niveau de la cardiologie", a-t-elle dit.

Elle a annoncé la construction d'un bâtiment R+ 3 qui va accueillir les patients atteints de maladies non transmissibles et les services chirurgicaux. "Maintenant, nous avons besoin de blocs fonctionnels aux normes", a fait savoir Mariama Cissokho.

Evoquant la question des agents en situation irrégulière, elle a assuré que "78 des quelque 118 agents seront régularisés".

"Il faut que nous régularisions la moitié et l'autre moitié attendra l'année prochaine", a indiqué Mariama Cissokho, ajoutant que le montant payé pour les heures supplémentaires est passé de 15 000 à 63 000 francs CFA par semestre".

Lire l'article original sur APS.

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