Sénégal: L'ARCOP se dote d'un guide de promotion de l'emploi dans la mise en oeuvre de la commande publique

Dakar — Des représentants de l'Administration publique, des collectivités territoriales, de la société civile, des organisations d'employeurs et de travailleurs ont adopté une version consensuelle d'un guide de promotion des "dispositions promotrices de l'emploi" dans la commande publique sénégalaise, a appris l'APS de l'autorité nationale chargée de la régulation des marchés publics.

L'adoption de la version finale de ce document a eu lieu lors d'un atelier de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) et du bureau de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour la Gambie, la Guinée et le Sénégal, vendredi, à Dakar.

Selon l'ARCOP, les parties concernées vont se réunir encore en vue de l'édition et de la diffusion du guide.

D'après le directeur général de cette institution de régulation, Moustapha Djitté, le document a été élaboré avec le soutien technique de l'OIT.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Le guide propose des orientations pratiques permettant d'intégrer des clauses sociales et des dispositions favorisant la création d'emplois décents, la promotion des petites et moyennes entreprises, l'insertion professionnelle des jeunes, l'autonomisation économique des femmes et l'inclusion des groupes vulnérables dans les marchés publics", explique l'ARCOP dans une note consultée par l'APS.

Promouvoir l'emploi à l'aide de la commande publique

Des experts sénégalais ont pris part à l'atelier au cours duquel a été adoptée la version consensuelle, aux côtés de ceux de l'OIT chargés de la promotion du travail décent en Afrique de l'Ouest.

L'ARCOP veut, avec ce guide, arriver à une "optimisation" des critères "susceptibles d'être paramétrés pour promouvoir l'emploi à l'aide de la commande publique", selon son directeur général.

Le document "va servir à paramétrer des critères étant de nature à favoriser la création d'emplois dans les procédures de la commande publique", a-t-il précisé.

L'État sénégalais veut que les commandes générées par la réalisation de ses projets puissent créer en même temps créer de la main-d'oeuvre, a dit Moustapha Djitté.

Créer des emplois décents et pérennes

"Il faut, par la commande publique, pousser le secteur privé à créer le plus grand nombre d'emplois possible. Pour y arriver, il faut qu'un certain nombre de paramètres soient organisés dans les appels d'offres, sinon les entreprises privées auront toute la liberté de créer ou de ne pas créer des emplois", a expliqué M. Djitté.

De cette ambition découle l'élaboration du guide, un outil avec lequel l'autorité chargée de la régulation des marchés publics veut mettre en place "un dispositif [...] capable de capter des ressources humaines de qualité à même de porter les projets avec toute l'efficacité attendue d'elles", a-t-il ajouté.

Amadou Bèye Ndiaye, le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, confirme l'objectif recherché par l'ARCOP.

Avec le nouveau guide, l'État veut "obliger" les entreprises privées prenant part à la commande publique à "créer des emplois décents et pérennes, à l'aide de critères d'inclusion sociale", a dit M. Ndiaye.

"C'est un important outil, pas seulement pour l'ARCOP, pour l'État aussi", a-t-il ajouté en parlant du document élaboré avec le soutien de l'OIT.