Sénégal: Ziguinchor - Présentation d'un livre pour perpétuer la mémoire et l'héritage du guide religieux Cheikh Mahfouz Aïdara

Ziguinchor — Le livre "Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara : La Lumière", de Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aïdara, a été présenté, samedi à Ziguinchor, par son auteur, comme une contribution à la perpétuation de la mémoire du guide spirituel de la khadriya et la transmission de son héritage de paix, de foi et de vivre-ensemble aux générations actuelles et futures.

L'ouvrage a été présenté à la Maison de la Paix de Ziguinchor, en présence du recteur de l'Université Assane Seck, Alassane Diedhiou, d'autorités administratives, militaires, coutumières et religieuses, ainsi que de représentants de dahiras, de communautés religieuses, des médias et d'un nombreux public.

L'auteur a déclaré dédier son premier ouvrage à la mémoire de ses parents, Chérif Cheikh Mohamed Chamsidine Aïdara Diatto et Adjaratou Adama Diédhiou Aïdara, lors de la cérémonie qui a commencé par l'observation d'une minute de prières en hommage à plusieurs khalifes récemment disparus.

Chérif Cheikh Boun Chamsidine Aïdara a également indiqué que son livre est né d'une promesse de jeunesse, inspirée par les sacrifices de sa mère et l'héritage intellectuel de son père, auteur de quatorze ouvrages.

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Selon lui, cette publication constitue "une responsabilité de restitution des faits, un engagement d'honorer la mémoire, une volonté de transmission et une détermination à relever les défis ".

Il a affirmé que son ouvrage "Cheikhna Cheikh Mahfouz Aïdara : La Lumière" se veut un acte de transmission destiné à préserver l'héritage spirituel du guide religieux, présenté comme un artisan de la paix et de la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest.

L'auteur dit avoir voulu "briser les silences de la tradition orale pour fixer dans l'encre le destin exceptionnel de l'un des plus grands guides spirituels d'Afrique de l'Ouest", afin de transmettre aux jeunes générations des valeurs de foi, de fraternité, de coexistence pacifique et de vivre-ensemble.

Dans sa présentation de l'ouvrage, le professeur Papis Fall, enseignant à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a salué une oeuvre de 106 pages retraçant "la trajectoire d'un homme de Dieu" ayant contribué "de manière pacifique, à la diffusion de l'islam en Afrique de l'Ouest".

Il a souligné l'humilité de l'auteur, qui reconnaît que son récit "n'est qu'une goutte d'eau puisée dans l'océan" de la vie de Cheikh Mahfouz Aïdara, ajoutant que les annexes consacrées notamment aux khalifes, à la descendance, à l'arbre généalogique et à la transcription de prières renforcent l'intérêt documentaire de l'ouvrage.

La cérémonie de dédicace a également été marquée par une présentation de l'auteur assurée par Kéba Cissé, qui l'a qualifié d"'homme multidimensionnel", ainsi que par des témoignages de représentants des communautés, des dahiras et des invités.

Tous ont salué une publication qu'ils considèrent comme une contribution à la sauvegarde de la mémoire de Cheikh Mahfouz Aïdara et à la transmission de son message spirituel et humaniste aux générations actuelles et futures.