Sénégal: Relance économique - La Cnes soumet ses propositions au chef de l'État

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu, vendredi 17 juillet, une délégation de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), conduite par son président, Abdel Kader Ndiaye. Au coeur des échanges : les pistes de relance de l'économie nationale à travers des mesures en faveur de l'investissement, de la croissance et de l'emploi.

Le secteur privé veut contribuer davantage à la relance de l'économie nationale. Reçue en audience par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) a présenté un ensemble de propositions destinées à stimuler l'investissement, accélérer la croissance et favoriser la création d'emplois. Les échanges, qui ont duré plus d'une heure, ont permis à la délégation conduite par Abdel Kader Ndiaye d'exposer sa vision et les préoccupations des entreprises sénégalaises.

« Nous sommes venus avec des propositions concrètes pour la relance économique », a déclaré le président de la Cnes à l'issue de la rencontre. Selon lui, les discussions se sont déroulées dans un climat de confiance et d'écoute. « La dynamique est bonne et rassurante », a-t-il souligné, estimant que le président de la République est pleinement conscient des difficultés auxquelles est confronté le secteur privé.

À l'issue de cette audience, Bassirou Diomaye Faye a instruit la poursuite des concertations avec le chef du gouvernement et le ministre des Finances afin d'examiner les modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le patronat.

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« Il nous a mis en rapport avec le Premier ministre pour la mise en pratique de ces propositions », a indiqué M. Ndiaye, ajoutant que le Président « est conscient des difficultés du secteur privé et est prêt à aider ».

Cette rencontre s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer le dialogue avec les acteurs économiques pour identifier des solutions consensuelles susceptibles de soutenir la compétitivité des entreprises, de consolider la croissance et de créer davantage d'opportunités d'emploi.