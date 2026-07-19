Afrique: Lancement du magazine « SIGNATURE » - Un nouveau regard sur la mutation urbaine du continent

Porté par un binôme d'entrepreneurs à Dakar, le magazine « Signature » ambitionne de documenter l'essor de l'immobilier, de l'architecture et du design en Afrique de l'Ouest, à la croisée des enjeux économiques et écologiques.

Présenté officiellement vendredi 17 juillet 2026 à Dakar, « Signature » fait son entrée dans le paysage médiatique avec l'ambition de devenir un magazine de référence consacré aux villes africaines. Selon un communiqué, cette nouvelle publication, cofondée par Béatrice Blondin Diop et Grégory Le Jeune, se veut à la fois un espace d'analyse et d'inspiration autour de l'immobilier, de l'architecture, du design et des nouveaux modes d'habiter en Afrique.

En effet, le magazine a pour objectif d'accompagner les profondes transformations urbaines observées sur le continent, dans un contexte marqué par l'essor des investissements immobiliers, de la construction et de l'aménagement des villes. Outre la seule dimension esthétique, « Signature » ambitionne de mettre en lumière les projets, les innovations, les savoir-faire et les acteurs qui participent à l'émergence d'un nouvel art de vivre africain.

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Le document souligne également que la ligne éditoriale s'articule autour de plusieurs grands axes. Le magazine consacrera ainsi une place importante à l'analyse des marchés immobiliers et des opportunités d'investissement, tout en s'intéressant aux questions de durabilité, d'urbanisme, d'architecture et de transition environnementale.

Il prévoit aussi de valoriser les créateurs, les artisans et les marques africaines, ainsi que les initiatives portées par la diaspora dans les domaines de l'habitat et de l'entrepreneuriat. D'après la note, le premier numéro a été dévoilé lors d'une rencontre réunissant, à Dakar, des professionnels de l'immobilier, de l'architecture, du design, de la création et des médias.

Cette première édition propose des analyses, des reportages et des rencontres destinés à offrir une lecture des évolutions urbaines contemporaines et des nouvelles signatures esthétiques du continent. Ancré en Afrique de l'Ouest mais tourné vers l'ensemble du continent, « Signature » cherche à conjuguer information économique, culture architecturale et art de vivre, avec l'objectif de documenter les mutations des villes africaines et de mettre en valeur les initiatives qui façonnent leurs nouveaux paysages.