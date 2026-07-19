Ile Maurice: Une artiste peintre blessée et dépouillée par un adolescent

Une artiste peintre de 54 ans a été victime d'une violente agression à son domicile à L'Escalier dans la soirée du 14 juillet. Blessée à plusieurs endroits du corps et dépouillée d'une chaîne en or, elle a dû être admise à l'hôpital. Une enquête policière est en cours.

Selon les informations consignées dans une plainte, les faits se sont déroulés vers 22 h lorsqu'un adolescent de 14 ans aurait tenté d'ouvrir la porte principale de la résidence de la victime. Alertée par cette tentative d'intrusion, cette dernière a immédiatement contacté la police. À l'arrivée des forces de l'ordre, le suspect aurait pris la fuite.

Cependant, vers 23 h 45, alors que la quinquagénaire s'apprêtait à fermer la porte de sa maison, le suspect serait revenu sur les lieux et l'aurait violemment agressée. Il l'aurait d'abord projetée au sol avant de proférer des menaces de mort, lui reprochant d'avoir sollicité l'intervention de la police.

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L'agresseur aurait ensuite frappé la victime à la tête avec une bouteille de vin. Après que la bouteille s'est brisée, il aurait utilisé un tesson de verre pour la poignarder dans le dos. Selon la déposition de la victime, l'adolescent aurait poursuivi son attaque en tentant de l'étouffer avec un oreiller, tout en appuyant son genou sur son abdomen afin de l'immobiliser.

Avant de prendre la fuite, le suspect se serait emparé d'une chaîne en or, estimée à environ Rs 35 000.

Grièvement blessée à la tête, à l'oeil gauche, à la bouche et au dos, la victime a été prise en charge par les policiers, qui l'ont conduite à l'hôpital Jawaharlal Nehru. Elle y a été admise, où elle est restée hospitalisée jusqu'à sa sortie le 16 juillet 2026.