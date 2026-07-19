Ile Maurice: Une vidéo choc montre des trafiquants de drogue notoires préparant des cigarettes

Une vidéo, virale sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, jette une lumière crue sur la circulation de la drogue en milieu carcéral. Les images révèlent l'implication présumée de plusieurs détenus connus comme trafiquants de drogue au sein de la prison de Beau-Bassin. Tournée clandestinement, cette séquence sème actuellement le trouble sur la toile. On y voit plusieurs détenus, entassés dans un espace exigu, qui ressemble à une cellule ou à une salle de bains, manifestement en train de rouler des cigarettes suspectées de contenir de la drogue.

L'origine exacte de la vidéo, ainsi que la date précise à laquelle elle aurait été tournée, restent pour l'instant inconnues. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes affirment reconnaître, parmi les visages filmés, plusieurs personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants.

Les noms de Pravesh Canoo et Rudolf Derek Jean Jacques, plus connu comme Gro Derek, reviennent avec insistance, tout comme ceux de Tess Nurkoo et d'un individu identifié sous le pseudonyme «Missie cameramen». Ces personnes purgeraient actuellement une peine de prison liée à d'importantes affaires de trafic de drogue.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si l'authenticité de cette vidéo venait à être établie, cette affaire raviverait un débat déjà bien connu : celui de la porosité des murs des prisons face à la circulation des stupéfiants, un phénomène régulièrement pointé du doigt, mais rarement résolu. Sollicité, le commissaire des prisons, Rashid Ali Beekun, ne voit pas les choses ainsi. Cette vidéo, a-t-il dit, a été postée hier sur une page Facebook, créée par un détenu incarcéré dans le Yard n° 1. Selon lui, cette vidéo contient «des allégations graves à l'encontre de membres du personnel pénitentiaire. Les vérifications effectuées indiquent que cette page a été créée la veille par un détenu incarcéré dans le Yard n° 1. Tout porte à croire que ces allégations ont été formulées dans l'intention de semer la discorde entre détenus suite à une infraction à la discipline carcérale et avec l'objectif de permettre à l'auteur de prendre le contrôle de transactions illicites au sein de l'établissement. Contrairement à ce qui est avancé, la vidéo en question ne montre qu'une seule cigarette. Le reste du contenu correspond à un antibiotique, écrasé et transformé en pâte, utilisé par un détenu souffrant d'un problème cutané, soit de la gale, à des fins d'application topique.»

Rashid Ali Beekun poursuit en disant que les accusations portées contre un assistant surintendant des prisons, un Prison Welfare officer, et deux Lead Prison Officers «sont fausses et de nature malveillante. L'administration pénitentiaire réaffirme sa confiance envers ces personnes et rejette catégoriquement toute insinuation de leur implication dans des actes répréhensibles.»