Ile Maurice: Des policiers de l'ADSU et un douanier découvrent des cannabinoïdes de synthèse

Une nouvelle tentative d'importation de drogue de synthèse a été déjouée au bureau de poste des colis à Port-Louis. Des policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), assistés d'un douanier, ont saisi 370,12 grammes de cannabinoïdes de synthèse dissimulés dans un colis postal en provenance du Royaume-Uni.

Cette découverte a été faite le 15 juillet, vers 11 h 15, lors d'une inspection effectuée dans le cadre d'un comité du Return Letter Office au Parcel Post Office de PorLouis. Les autorités ont examiné un colis postal recommandé, arrivé à Maurice le 19 mars par le vol BA2065 en provenance du Royaume-Uni. Le paquet affichait un poids total de 0,94 kg.

En l'ouvrant, les policiers ont découvert plusieurs articles cosmétiques, notamment deux boîtes d'huile d'argan biologique, six contenants renfermant chacun une paire de faux cils, un sachet en plastique scellé contenant une boîte de faux cils, un lot de six brosses à cils ainsi qu'un pot portant l'étiquette d'un gommage facial.

En examinant ce dernier produit, les enquêteurs ont constaté qu'une quantité de cannabinoïdes de synthèse avaient été soigneusement cachés sous la crème cosmétique. La drogue saisie pesait 370,12 grammes.

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Un photographe de la police s'est rendu sur les lieux afin de procéder aux constatations d'usage et de documenter la saisie. Une enquête a été ouverte par l'ADSU afin d'identifier le ou les destinataires du colis ainsi que les personnes impliquées dans cette tentative d'importation de drogue.