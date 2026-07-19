Ile Maurice: Téléphones portables à l'école - Pas autorisés, mais...

Le Conseil des ministres a donné son accord hier à la promulgation des Education (Control and Use of Personal Mobile Devices on School Premises) Regulations 2026. Ce nouveau cadre légal vise à déterminer strictement la possession et l'utilisation des téléphones portables personnels dans toutes les écoles primaires et secondaires.

Désormais, les élèves ne seront plus autorisés à utiliser leur téléphone portable dans l'enceinte des établissements scolaires, sauf autorisation préalable. Ils pourront toutefois apporter leur appareil à l'école, à condition qu'il soit éteint ou en mode silencieux et rangé de manière sécurisée durant toute la journée.

Des exceptions sont prévues pour les élèves ayant des besoins médicaux dûment documentés ou lorsque l'utilisation de l'appareil est expressément autorisée par un enseignant à des fins pédagogiques. Le règlement concerne également le personnel enseignant et non enseignant. Ceux-ci devront s'abstenir d'utiliser leurs téléphones personnels en présence des élèves, sauf si cela est nécessaire dans le cadre de leurs fonctions officielles ou d'activités éducatives. L'objectif est de promouvoir un comportement exemplaire tout en renforçant la discipline au sein des établissements.

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Les parents seront également mis à contribution. En cas d'infractions répétées, ils seront officiellement informés et devront se rendre à l'école avant que tout appareil confisqué ne soit restitué.

À travers cette mesure, les autorités entendent améliorer la discipline scolaire, protéger le bien-être des élèves et favoriser un environnement davantage propice aux apprentissages.