Afrique: 121 congolais rapatriés volontairement d'Afrique du Sud accueillis à Kinshasa

La vice-ministre des Affaires étrangères, Noëlla Ayeganagato Nakwipone, a accueilli, jeudi 17 juillet à l'aéroport international de N'Djili, 121 ressortissants congolais rapatriés volontairement d'Afrique du Sud, à bord d'un avion spécialement affrété par le Gouvernement de la République démocratique du Congo.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, il s'agit du premier vol de rapatriement volontaire organisé par le Gouvernement congolais depuis l'Afrique du Sud. Cette opération intervient à la suite des violences à caractère xénophobe survenues les 5 et 6 mai 2026, qui ont touché plusieurs communautés étrangères vivant en Afrique du Sud, dont la communauté congolaise.

Face à cette situation préoccupante, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, avait présenté dès le 8 mai 2026 devant l'Assemblée nationale les mesures envisagées par le Gouvernement afin de protéger et d'assister les Congolais établis en Afrique du Sud. La question avait ensuite été portée au Conseil des ministres en raison de la dégradation de la situation sécuritaire.

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À la suite de cette communication, la Première ministre a décidé de mettre en place une cellule de crise gouvernementale et de dépêcher une mission en Afrique du Sud. Cette initiative visait notamment à identifier les ressortissants concernés et à organiser leur retour volontaire dans des conditions respectant la sécurité, la dignité et la solidarité nationale.

Parallèlement, l'Ambassade de la RDC à Pretoria a renforcé son dispositif consulaire. Une veille permanente a été mise en place, complétée par l'activation de lignes d'urgence, de relais communautaires et de démarches diplomatiques auprès des autorités sud-africaines afin d'assurer la protection des ressortissants congolais jusqu'à leur rapatriement.

Le ministère des Affaires étrangères précise que 260 dossiers ont été validés dans le cadre de cette opération. Après un processus de vérification mené par les services compétents de l'État, 121 compatriotes ont été autorisés à embarquer à bord de ce premier vol à destination de Kinshasa.

Le Gouvernement congolais souligne que cette opération témoigne de son engagement à accompagner les citoyens congolais confrontés à des situations de vulnérabilité à l'étranger et à renforcer les mécanismes de protection consulaire au bénéfice de la diaspora congolaise.