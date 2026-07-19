Congo-Kinshasa: Kongo-Central - La Cour constitutionnelle rejette le recours de Victor Nsuami et confirme définitivement Papy Mantezolo à la tête de l'Assemblée provinciale

La Cour constitutionnelle a rejeté, vendredi 17 juillet, le recours introduit par Victor Nsuami Mpaka contre l'arrêt rendu le 7 mai dernier réhabilitant Papy Mantezolo Diantezua à la présidence de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central. Cette décision met un terme au contentieux judiciaire et confirme définitivement le retour de ce dernier à la tête de l'organe délibérant provincial.

La Cour constitutionnelle a définitivement tranché le différend opposant l'ancien président de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central, Victor Nsuami Mpaka, à son successeur réhabilité, Papy Mantezolo Diantezua.

Dans sa décision rendue vendredi 17 juillet, la Haute Cour a rejeté la demande formulée par Victor Nsuami, qui contestait l'arrêt du 7 mai 2025 ayant annulé les actes liés à la destitution de Papy Mantezolo. À l'époque, la Cour avait estimé que les droits de la défense de ce dernier n'avaient pas été respectés au cours de la procédure ayant conduit à son éviction.

Par cette nouvelle décision, la Cour constitutionnelle met fin au recours introduit par Victor Nsuami et confirme ainsi le retour de Papy Mantezolo à la présidence de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central.

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Pour rappel, l'arrêt du 7 mai dernier était intervenu dans un contexte de fortes tensions au sein de l'institution provinciale. Une partie des députés provinciaux accusait alors Papy Mantezolo de plusieurs irrégularités dans la gestion de l'Assemblée provinciale. Ces accusations avaient conduit à sa destitution et à une crise institutionnelle au sein de l'organe délibérant.

Saisie une nouvelle fois dans cette affaire, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour examiner la requête de Victor Nsuami. En conséquence, elle a maintenu son arrêt précédent, consacrant définitivement la réhabilitation de Papy Mantezolo Diantezua comme président de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central.

Cette décision judiciaire met ainsi un terme à plusieurs mois d'incertitudes et pourrait contribuer à ramener la stabilité au sein de l'Assemblée provinciale, marquée ces derniers mois par des rivalités politiques et institutionnelles.