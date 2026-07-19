Congo-Kinshasa: La CNPR mobilisée pour fluidifier la circulation routière à Lubumbashi depuis plus de six mois

Face à la multiplication des embouteillages dans la ville de Lubumbashi, les agents de la Commission nationale de prévention routière (CNPR) sont déployés depuis plus de six mois sur plusieurs grandes artères de la capitale du Haut-Katanga. Leur mission consiste à réguler la circulation, sensibiliser les usagers de la route et contribuer à la sécurité des piétons.

Sur le boulevard M'siri, l'un des axes les plus fréquentés de Lubumbashi, la présence des agents de la CNPR est devenue une réalité quotidienne. Vêtus de gilets jaunes et noirs portant l'inscription « CNPR Haut-Katanga » et munis de bâtons lumineux, ils interviennent à différents carrefours stratégiques afin de faciliter la circulation des véhicules et prévenir les embouteillages.

Au carrefour Texaco Usine, l'un des points névralgiques de la ville, les agents veillent au respect du code de la route tout en sensibilisant les conducteurs sur les comportements à risque, notamment l'utilisation du téléphone portable au volant.

Selon Clarisse Elumbu Maissa, agente de la CNPR, les taxis-bus figurent parmi les principaux facteurs de congestion routière sur cet axe.

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« Le problème qui crée plus d'embouteillages, c'est avec les taxis-bus. Ils s'arrêtent n'importe où. Tous les jours, nous sensibilisons les conducteurs à ne pas garer leurs véhicules ici, mais tous les jours ils y retournent », explique-t-elle.

Au-delà de la régulation du trafic automobile, les agents de la CNPR apportent également une assistance aux piétons, souvent exposés aux risques liés à la forte circulation observée sur les grandes avenues de la ville.

Gabby Okohé, également agent de la CNPR, souligne l'importance de cette mission.

« Nous sommes venus pour les aider à bien marcher sur la voie publique. Regardez là-bas ! Nous faisons arrêter les véhicules qui viennent de l'aéroport pour permettre aux piétons de traverser. Nous régulons donc la circulation des véhicules et celle des piétons », indique-t-il.

La croissance continue du parc automobile à Lubumbashi entraîne une pression croissante sur les infrastructures routières de la ville. Dans plusieurs quartiers, les embouteillages sont devenus récurrents aux heures de pointe, compliquant les déplacements quotidiens des habitants.

Face à cette situation, les autorités misent sur la présence permanente des agents de la CNPR afin d'améliorer la fluidité du trafic et de renforcer le respect des règles de circulation.

Ce dispositif a été mis en place à la fin de l'année 2025. Depuis lors, les agents sont régulièrement déployés sur les principales artères de Lubumbashi dans le cadre des efforts visant à réduire les embouteillages et à améliorer la sécurité routière dans la deuxième ville de la République démocratique du Congo.