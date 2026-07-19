Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi inspecte les travaux d'assainissement menés par le Service national à Kinshasa

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué, vendredi 17 juillet, une visite d'inspection des travaux d'assainissement en cours dans la ville de Kinshasa. Ces opérations sont menées depuis le 15 juillet par la Task Force du Service national (SN) sur l'axe reliant l'Échangeur de Limete à l'aéroport international de N'djili, selon une communication de la Présidence de la République.

Au cours de cette descente sur le terrain, le Chef de l'État a parcouru plusieurs points stratégiques de la capitale, notamment le Quartier 1, la place Pascal, le marché de la Liberté et le saut-de-mouton de Debonhomme.

Le président Tshisekedi était accompagné du lieutenant-général Kasongo Kabwik, commandant du Service national et coordonnateur de la Task Force chargée des travaux. Celui-ci lui a présenté l'état d'avancement des opérations ainsi que les actions programmées dans le cadre de cette campagne d'assainissement.

Selon la Task Force, les interventions concernent notamment la salubrité de la chaussée, la gestion des déchets, le curage des caniveaux, la gestion des passagers le long des principaux axes ainsi que l'aménagement des espaces publics.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les travaux sont exécutés par les bâtisseurs du Service national. Il s'agit de jeunes autrefois membres de gangs urbains, arrêtés par la police puis envoyés au Service national pour une rééducation ainsi qu'un apprentissage à différents métiers.

Le Chef de l'État s'est dit satisfait des premiers résultats obtenus sur le terrain.

« Satisfait de la bonne qualité du travail, dont les premiers résultats impressionnants ont été salués par l'immense foule issue des quartiers environnants, le Chef de l'État a félicité les nouveaux bâtisseurs pour la discipline, le professionnalisme et l'amour qu'ils manifestent constamment envers la patrie », indique la Présidence sur son compte X.

Ces travaux s'inscrivent dans les efforts visant à améliorer l'environnement urbain de Kinshasa, confrontée à des défis récurrents liés à l'insalubrité, à la gestion des déchets et à l'occupation anarchique de certains espaces publics.