Congo-Kinshasa: 9 civils tués lors d'une attaque dans le groupement de Tongo à Rutshuru

Au moins neuf civils ont été tués lors d'une attaque survenue jeudi 17 juillet dans le village de Hohé, situé dans le groupement de Tongo, en territoire de Rutshuru (Nord-Kivu). L'information a été confirmée ce samedi par plusieurs sources locales, notamment des notables de la région, qui attribuent cette attaque à des combattants de l'AFC/M23 en patrouille dans la zone.

Selon ces sources, l'incident s'est produit vers 9 heures, dans le paysannat de Hohé, près de Rushege, chef-lieu du groupement de Tongo. Un groupe de civils composé d'hommes et de femmes se rendait aux champs lorsqu'il a été intercepté par des hommes armés présentés comme des éléments de l'AFC/M23.

D'après les témoignages recueillis sur place, au moins trois personnes ont été tuées sur-le-champ. Plusieurs autres civils ont été grièvement blessés alors qu'ils tentaient de fuir l'attaque. Leurs corps ont été retrouvés vendredi dans la brousse, portant à neuf morts le bilan provisoire de cette attaque.

Les notables locaux dénoncent une nouvelle atteinte à la sécurité des populations civiles dans cette partie du territoire de Rutshuru, où les habitants continuent de vivre dans un climat de peur en raison de l'insécurité persistante.

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Depuis plusieurs mois, le groupement de Tongo et les entités voisines connaissent une recrudescence des violences armées. La situation est notamment marquée par les opérations menées par l'AFC/M23 contre les rebelles des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et leurs présumés collaborateurs.

Malgré une relative accalmie observée ces dernières semaines dans certains secteurs, les habitants continuent de signaler des incursions d'hommes armés dans les villages, des attaques contre les voyageurs ainsi que des violences visant les civils dans leurs champs. Ces incidents sont régulièrement rapportés dans plusieurs localités de la chefferie de Bwito, dont fait partie le groupement de Tongo.