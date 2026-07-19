Congo-Kinshasa: La riposte contre Ebola en Ituri renforcée avec dix nouvelles ambulances

Le dispositif de lutte contre la maladie à virus Ebola en Ituri a été renforcée avec l'arrivée de dix ambulances supplémentaires, destinées à améliorer la prise en charge des malades et la mobilité des équipes de riposte. La remise officielle de ces véhicules est intervenue jeudi 16 juillet à Bunia, a annoncé le ministère de la Santé publique sur son compte X.

Selon le ministère, cette nouvelle dotation vient consolider les capacités logistiques déjà déployées sur le terrain dans le cadre de la riposte contre l'épidémie. Les ambulances permettront notamment d'assurer une évacuation plus rapide et plus sécurisée des patients, tout en facilitant les interventions des équipes médicales dans les zones affectées.

Ce renforcement est particulièrement important dans une province où les défis logistiques restent considérables.

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Cette épidémie est a mis en lumière, les difficultés d'accès aux soins dans plusieurs zones de l'Ituri en raison du manque d'ambulances et de moyens de transport adaptés, notamment dans les localités enclavées ou affectées par l'insécurité. Cette situation complique souvent l'évacuation des patients vers les structures de santé, l'acheminement des échantillons biologiques vers les laboratoires et ralentisse les interventions des équipes sanitaires.

Avec l'arrivée de ces dix nouveaux véhicules, les autorités sanitaires espèrent réduire les délais de prise en charge et renforcer la surveillance épidémiologique dans les zones à risque. Ces ambulances viennent s'ajouter à celles déjà opérationnelles dans la province.

Le ministère de la Santé souligne que l'amélioration progressive des capacités logistiques constitue un élément essentiel de la stratégie de riposte. Au-delà du transport des malades, ces moyens doivent également faciliter le déploiement du personnel médical, l'acheminement du matériel de protection et la conduite des activités de suivi sur le terrain.

Les autorités sanitaires estiment que ce renforcement devrait contribuer à améliorer l'efficacité de la riposte ainsi que la qualité des soins offerts aux patients dans une province confrontée à une urgence sanitaire de grande envergure.

Selon les données présentées par le ministre de la Santé, le16 juillet à l'Assemblée nationale, la RDC compte à ce jour 2 011 cas confirmés de maladie à virus Ebola, dont 744 décès, ce qui représente un taux de létalité de 37,5 %. L'Ituri demeure la province la plus affectée par l'épidémie.