Ile Maurice: Les explications de Kugan Parapen déclenchent une tempête politique

Les déclarations de Kugan Parapen, junior minister à l'Intégration sociale et membre de Rezistans ek Alternativ (ReA), continuent de faire des vagues. Invité sur une radio privée mercredi, le 15 juillet, il a reconnu que certaines promesses de l'Alliance du changement avaient été formulées pour ne pas laisser le terrain politique au Mouvement socialiste militant (MSM) pendant la campagne. «Pou pa perdi eleksion», a-t-il déclaré, évoquant la nécessité pour l'opposition de s'aligner sur des annonces du gouvernement sortant, notamment le 14e mois promis par l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth.

Selon Kugan Parapen, l'Alliance du changement a découvert, une fois au pouvoir, une réalité économique plus préoccupante que celle présentée auparavant. La publication du rapport State of the Economy 2025 aurait conduit le gouvernement à revoir plusieurs engagements sociaux, certaines promesses relevant, selon lui, d'une logique de surenchère électorale face au parti orange. Ces propos ont provoqué une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux où plusieurs internautes ont rappelé les promesses de pension de vieillesse portée à Rs 21 500 et le doublement de la pension des veuves et des personnes handicapées.

Pour plusieurs observateurs, ces explications font s'interroger sur la sincérité des engagements pris devant les électeurs.

Le MSM parle d'«aveu»

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Le MSM n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué publié au lendemain de l'émission, le parti orange a estimé que les propos de Kugan Parapen constituent un «véritable aveu», confirmant selon ce parti que l'Alliance du changement aurait fait des promesses qu'elle savait difficilement réalisables pour remporter les élections, trompant ainsi la population.

Ajay Gunness blame le MSM

Invité de notre émission Décryptage (qui sera diffusée demain), le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness du Mouvement militant mauricien (MMM), parti dans l'Alliance du changement, estime que le message a été mal formulé et que le véritable problème réside dans l'état des finances publiques découvert après l'arrivée au pouvoir : «Ce qu'il fallait dire, c'est que l'Alliance du changement ne connaissait pas l'état réel de l'économie. Quand le gouvernement du jour donnait des chiffres, nous supposions qu'il détenait tous les facts and figures. Rappelons qu'à Maurice, il n'existe pas de Freedom of Information Act». Selon lui, le State of the Economy a révélé une situation plus préoccupante que prévu : «Si, avec toutes les données dont il disposait, l'ancien gouvernement annonçait qu'il pouvait porter la pension à Rs 30 000, l'opposition pouvait raisonnablement proposer des mesures comparables. En réalité, c'est l'ancien gouvernement qui a induit la population en erreur.»

Khushal Lobine, leader des Nouveaux Démocrates, autre composante de l'Alliance du changement, rappelle la genèse du manifeste électoral, rédigé par un comité réunissant, pour le Parti mauricien socialdémocrate (PMSD), Xavier-Luc Duval et lui-même, pour le Parti travailliste (PTr), Osman Mahomed et Raviraj Beechook, et pour le MMM, Ajay Gunness et Reza Uteem. «C'était la core team. Le contenu du manifeste est resté pratiquement inchangé après le départ du PMSD», affirme-t-il, insistant sur le fait que l'annonce de la pension à Rs 21 500 résultait d'un travail technique, basé sur l'inflation et les augmentations indexées jusqu'à la fin du mandat en 2029. «Ce n'était pas une promesse vague mais un engagement sincère, élaboré en équipe entre le PMSD, le PTr et le MMM.» Il estime que Kugan Parapen doit assumer ses propos. *«Je n'ai jamais fait de politique pour berner la population. Le membre de ReA doit aujourd'hui assumer la responsabilité de ce qu'il a déclaré.»

Ehsan Juman réclame des clarifications

Le député du PTr, Ehsan Juman, affirme avoir visionné plusieurs extraits de l'émission. Il assure ne jamais être allé «mentir pour gagner les élections», rappelant que les Mauriciens voulaient de toute façon sanctionner les dérives de l'ancien régime. Il espère que Kugan Parapen «donnera des explications», estimant qu'il s'est peut-être mal exprimé ou a été mal rapporté.

Belcourt et Thannoo : tons opposés

Le leader d'En Avant Moris, Patrick Belcourt, juge les déclarations du junior minister Parapen «graves et pitoyables», surtout pour quelqu'un venant de ReA, un parti qui, selon lui, n'a plus «de crédibilité ni de légitimité».La députée Babita Thannoo (ReA) adopte un ton plus nuancé, reconnaissant que ReA a contribué à améliorer la proposition initiale du Comité d'experts sur la pension. Elle remercie ceux qui ont participé aux manifestations, «car les mobilisations apportent des changements», et affirme que le gouvernement doit continuer à travailler pour davantage de justice sociale, tout en saluant la révision des réformes proposées dans le cadre du NPF 2.0.

Nous avons essayé de joindre Kugan Parapen et le ministre Ashok Subron hier, sans succès. Il nous revient qu'une rencontre a eu lieu hier soir et qu'un communiqué officiel de ReA devrait être émis pour clarifier les propos du junior minister à l'Intégration sociale.