Ile Maurice: La drogue soupçonnée d'être destinée au marché «high class»

Les policiers de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Western Division ont mis la main sur un important stock de cocaïne lors d'une perquisition menée jeudi, vers 11 heures, au domicile de David Aldo Lacroix, 34 ans, sans emploi, demeurant au 2, Circonstance, Saint-Pierre.

Selon nos informations, les policiers ont découvert dans les affaires du suspect un sac en caoutchouc renfermant plusieurs colis de drogue soigneusement dissimulés. La fouille a permis de mettre au jour cinq sachets en plastique scellables contenant de la cocaïne, ainsi qu'un colis en plastique dissimulant deux boulettes rondes également remplies de cocaïne. Un autre paquet, scellé avec du ruban adhésif et noué, contenait une quantité importante d'héroïne. Les enquêteurs ont également saisi sept colis de cannabis, répartis dans quatre sachets en plastique et trois autres noués séparément, le tout emballé avec un soin qui n'a pas échappé aux limiers de l'ADSU.

Au total, 871 grammes de cocaïne, 17 grammes d'héroïne et 46 grammes de cannabis ont été saisis. Leur valeur marchande est estimée par la police à Rs 13 millions pour la cocaïne, à Rs 250 000 pour l'héroïne et à Rs 82 000 pour le cannabis, soit une saisie totale dépassant les Rs 13,3 millions.

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Fait notable, les policiers ont également découvert un important matériel de conditionnement : 92 sachets scellables vides en plastique, mesurant 10 x 7 cm ainsi que 165 sachets similaires de 6 x 4 cm, rangés dans un sac en plastique. Pour l'ADSU, cet attirail laisse peu de doute quant à la destination de la drogue saisie : la revente. Le nombre impressionnant de sachets vides suggère en effet une activité de conditionnement à grande échelle, probablement destinée à alimenter un réseau de distribution bien organisé.

David Aldo Lacroix a été arrêté sur les lieux et est poursuivi pour trafic de drogue avec circonstances aggravantes, ainsi que pour possession de cocaïne, avec présomption de trafic.

Selon nos informations, l'enquête, en cours, tend à démontrer que le suspect serait soupçonné d'écouler sa marchandise auprès d'une clientèle high class, ce qui expliquerait le soin apporté au conditionnement de la drogue ainsi que le nombre important de sachets vides retrouvés à son domicile, destinés sans doute à une distribution ciblée et discrète.

David Aldo Lacroix a comparu, hier, en cour de Moka. La police s'est opposée à sa libération provisoire, faisant valoir les risques liés à l'ampleur de la saisie et à la nature du réseau soupçonné derrière cette affaire. Le suspect est détenu à la prison d'Alcatraz en attendant la suite de la procédure judiciaire, l'enquête se poursuivant afin d'identifier d'éventuels complices ou fournisseurs impliqués dans ce trafic.