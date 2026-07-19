Maroc: Hong Kong - Le pays accélère son offensive sur un marché touristique à fort potentiel

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a amplifié sa stratégie de conquête du marché hongkongais en réunissant, vendredi dans cette région administrative spéciale de la Chine, une trentaine de tour-opérateurs et d'agences de voyage, une initiative destinée à renforcer la visibilité de la destination Maroc auprès d'une clientèle à fort pouvoir d'achat et à soutenir la progression des arrivées touristiques en provenance de la Chine.

Organisées par la délégation de l'ONMT à Beijing, en coordination avec l'ambassade du Royaume en Chine et le consulat honoraire du Maroc à Hong Kong, une rencontre de travail et des réunions B2B ont rassemblé aussi bien des professionnels commercialisant déjà la destination Maroc que des opérateurs envisageant de l'intégrer à leurs catalogues.

La rencontre a mis en lumière les principaux atouts du Royaume, notamment la richesse de son patrimoine historique et culturel, la diversité de son offre touristique ainsi que les différentes possibilités de connexions aériennes entre la Chine et le Maroc, un facteur jugé déterminant pour accompagner la croissance des flux de visiteurs.

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Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Royaume en Chine, Abdelkader El Ansari, a indiqué que le nombre de touristes chinois ayant visité le Maroc a connu une progression soutenue, passant d'environ 107.000 visiteurs en 2023 à quelque 200.000 en 2025.

Le diplomate a souligné que le Royaume ambitionne désormais d'accueillir 500.000 touristes chinois dans les prochaines années et un million de touristes au début de la prochaine décennie en s'appuyant notamment sur la sécurité et la stabilité dont jouit le Royaume, le développement des liaisons aériennes directes, la diversité et la richesse de l'offre touristique ainsi que le renforcement des campagnes de promotion menées sur ce marché.

Le représentant de l'ONMT, Otman Mazouz, a, pour sa part, expliqué que cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à accroître la notoriété de la destination Maroc auprès des professionnels du tourisme chinois et à nouer des partenariats durables avec les principaux distributeurs de voyages.

Il a mis en avant une offre fondée sur l'authenticité, la richesse culturelle et des expériences haut de gamme, en adéquation avec les nouvelles attentes d'une clientèle asiatique en quête de destinations exotiques et de niches uniques.

Les échanges ont également mis en exergue le fort potentiel du marché hongkongais, dont la clientèle, réputée pour son pouvoir d'achat élevé, manifeste un intérêt croissant pour les voyages culturels, les expériences exclusives et les séjours premium, notamment golfiques et désertiques, des segments sur lesquels le Maroc entend consolider son positionnement en tant que destination pouvant également être combinée avec des packages touristiques en Europe et au Moyen-Orient.

Cette étape s'inscrit dans le cadre d'un roadshow organisé par l'ONMT dans les principaux bassins émetteurs de touristes en Chine, notamment Beijing, Shanghai, Chengdu et Guangzhou, afin de renforcer la présence de la destination Maroc auprès des professionnels du secteur et de soutenir la dynamique de croissance du tourisme chinois vers le Royaume.