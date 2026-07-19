Maroc: Bourse de Casablanca - Les tops et flops de la semaine

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 13 au 17 juillet :
Plus fortes baisses :
- Rebab Company (-9,73% à 88,01 DH)
- Minière Touissit (-9,56% à 4.350 DH)
- Aluminium du Maroc (-8,89% à 1.732 DH)
- Lesieur Cristal (-7,58% à 305 DH)
- Involys (-6,85% à 121 DH)
Plus fortes hausses :
- Salafin (+7,57% à 455 DH)
- Maroc Leasing (+7,38% à 365,1 DH)
- Ib Maroc.com (+7,08% à 59 DH)
- Promopharm S.A. (+5,99% à 1.345 DH)
- Eqdom (+3,29% à 1.600 DH)