Maroc: Bourse de Casablanca - Les tops et flops de la semaine

18 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 13 au 17 juillet :

Plus fortes baisses :

- Rebab Company (-9,73% à 88,01 DH)

- Minière Touissit (-9,56% à 4.350 DH)

- Aluminium du Maroc (-8,89% à 1.732 DH)

- Lesieur Cristal (-7,58% à 305 DH)

- Involys (-6,85% à 121 DH)

Plus fortes hausses :

- Salafin (+7,57% à 455 DH)

- Maroc Leasing (+7,38% à 365,1 DH)

- Ib Maroc.com (+7,08% à 59 DH)

- Promopharm S.A. (+5,99% à 1.345 DH)

- Eqdom (+3,29% à 1.600 DH)

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