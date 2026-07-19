Maroc: Le budget global du championnat national professionnel a atteint 965 MDH

Le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdeslam Belegchour a indiqué, vendredi à Salé, que le budget global du championnat national professionnel a atteint 965 MDH.

Intervenant lors de la réunion du Comité directeur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), sous la présidence de Fouzi Lekjaa, M. Belegchour a exposé en détail les indicateurs du championnat national professionnel notamment le bilan de la transformation digitale entre 2022 et 2026 et les outils de modernisation de gestion des compétitions et des services destinés aux clubs, a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Le président de la LNFP a abordé dans son exposé les indicateurs du marché des transferts, des centres de formation, le renouvellement de la base de données des jeunes joueurs, le traitement des dossiers d'assurance, et des litiges en mettant l'accent sur les efforts pour réduire les délais des dossiers en attente de traitement devant les instances compétentes en total respect des délais et des engagements contractuels.

Il a également souligné que la digitalisation, la gouvernance, le développement de la formation et le traitement des litiges font partie des priorités pour développer la compétitivité des clubs nationaux, précise la même source.

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Dans son exposé, le président de la LNFP a présenté des statistiques en rapport avec le nombre des joueurs qualifiés et les joueurs étrangers évoluant en Botola Pro en plus des joueurs ayant effectué des transferts entre les clubs nationaux ainsi que ceux ayant rejoint les clubs de Botola Pro en provenance des clubs amateurs et des catégories de jeunes.

Le comité directeur a approuvé la proposition de la LNFP de reporter les matchs des équipes de Botola lorsque plus de 3 de leurs internationaux sont convoqués.