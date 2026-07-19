Maroc: Le Marocain Rayan Touzghar signe au Standard de Liège

18 Juillet 2026
Libération (Casablanca)
Par Libération

Le jeune joueur marocain Rayan Touzghar a rejoint le Standard de Liège en provenance du Pau FC, en ligue 2 française, a annoncé vendredi le club de Pro League belge.

Le milieu de terrain, âgé de 22 ans, a signé avec les Rouches un contrat portant sur les 3 prochaines saisons, avec une option pour une saison supplémentaire, a précisé le Standard dans un communiqué.

Né à Avignon (France), Rayan a terminé sa formation à Nîmes puis à Toulouse avant de devenir professionnel en 2024 à l'EA Guingamp. Il a été transféré en août 2025 au Pau FC, avec lequel il a joué 35 matches, marqué 3 buts et réalisé 3 assists.

Le jeune joueur avait été appelé en 2022 en sélection marocaine des U20.

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« Rayan a un profil de milieu box to box avec un gros volume de jeu et beaucoup de courses vers l'avant. Il a également un bon pied gauche et une bonne technique », a souligné le directeur sportif des Rouches, Marc Wilmots, cité dans le communiqué, relevant que le joueur « sort d'une saison pleine avec le Pau FC et va apporter à notre staff technique encore plus d'options dans le milieu de terrain ».

De son côté, Rayan Touzghar s'est dit heureux de poursuivre son évolution « dans un club renommé comme le Standard de Liège ». « Je suis impatient de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de découvrir la ville, le stade et les supporters », a-t-il déclaré.

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