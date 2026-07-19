Soudan: Le ministre de l'Agriculture achève une visite officielle en Syrie axée sur la coopération agricole avec ACSAD

Le ministre soudanais de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dr Essmat Qurashi Abdullah, a achevé une visite officielle de cinq jours en Syrie, marquée par des entretiens avec l'Organisation arabe pour le développement des zones arides et des terres désertiques (ACSAD) afin de renforcer la coopération agricole entre les deux parties.

La visite a abouti à la signature du procès-verbal de la deuxième phase du projet des ceintures vertes, ainsi qu'à des discussions avec le ministre syrien de l'Agriculture, l'ingénieur Bassel Al-Suwaidan, portant sur la recherche agricole, la production de semences, le transfert de technologies et la préparation d'un accord de coopération agricole entre les deux pays.