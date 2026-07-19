Soudan: L'Ambassadeur du pays en Chine examine avec JA Solar les perspectives de coopération dans l'Énergie Solaire et la reconstruction

L'ambassadeur du Soudan en Chine, Omar Issa Ahmed, a effectué une visite au siège de JA Solar à Pékin, où il a examiné avec les responsables de l'entreprise les perspectives de coopération dans le domaine de l'énergie solaire ainsi que les possibilités de soutenir les efforts de reconstruction et de développement au Soudan.

Au cours des discussions, la direction de JA Solar a présenté ses activités internationales et ses projets, notamment en Afrique, réaffirmant son intérêt pour des investissements dans les projets solaires et les solutions d'énergie propre au Soudan. Les deux parties ont également examiné les possibilités de transfert de technologies et d'expertise chinoises vers le secteur énergétique soudanais.

De son côté, l'ambassadeur Omar Issa Ahmed a souligné la solidité des relations entre le Soudan et la Chine, affirmant que son pays souhaite renforcer son partenariat avec les entreprises chinoises, en particulier dans le cadre de la reconstruction et du développement des énergies renouvelables.