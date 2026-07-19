Afrique de l'Est: L'Ambassadeur du Soudan en Éthiopie rencontre l'Envoyé Spécial de l'UA pour la prévention du Génocide

L'ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union Africaine et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Al-Zain Ibrahim Hussein, s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'Union africaine pour la prévention du génocide et des atrocités de masse, Adama Dieng.

L'envoyé spécial a présenté un exposé de sa précédente mission au Soudan ainsi que de ses démarches auprès de l'Union africaine et d'autres instances internationales. Il a également exposé ses prochaines initiatives visant à attirer davantage l'attention sur les violations commises contre les civils, la nécessité de traduire les responsables en justice et la gravité de la situation humanitaire.

De son côté, l'ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein a fait le point sur l'évolution de la situation au Soudan, affirmant que les forces armées contrôlent désormais la majeure partie du territoire national. Il a soutenu que le pays fait face à une « agression » soutenue par des acteurs étrangers et a appelé l'Union africaine à renforcer sa coopération avec les mécanismes nationaux chargés de la protection des civils, tout en réitérant sa demande de désigner les FSR comme organisation terroriste. Enfin, il a salué les déclarations de l'envoyé spécial Adama Dieng devant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'issue de sa récente visite au Soudan.