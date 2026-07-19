Tunisie: Perturbation de l'approvisionnement en eau potable à Kébili - Quatrième jour de calvaire pour les habitants

Depuis quatre jours, plusieurs localités du gouvernorat de Kébili font face à des perturbations majeures et à des coupures répétées d'eau potable. Cette crise affecte l'ensemble des villages de la délégation de Souk Lahad, ainsi que les localités de Tombar et Staftimi, situées dans la délégation de Kébili-Nord.

Selon les témoignages des habitants, les interruptions d'approvisionnement durent plus de 8 heures par jour. Cette situation engendre d'importantes difficultés pour la population locale, d'autant que la crise coïncide avec une vague de chaleur caniculaire qui frappe la région. Face à cette urgence, les citoyens ont lancé un appel de détresse pressant aux autorités compétentes pour une intervention immédiate.

Le réseau électrique mis en cause

Intervenant sur une radio privée, le chef du district de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Kébili, Abdallah Aziz, a apporté des clarifications. Il a affirmé que la cause principale de ces coupures, « indépendantes de la volonté de la société », est directement liée aux perturbations et aux interruptions successives du courant électrique.

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Le responsable a expliqué que l'ensemble des stations de pompage qui alimentent les différentes délégations du gouvernorat dépendent entièrement de l'énergie électrique pour leur fonctionnement. Par conséquent, toute défaillance ou instabilité du réseau électrique entraîne instantanément l'arrêt du processus de distribution de l'eau.