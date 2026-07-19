Tunisie: Nabeul - Lutte contre la rage - Vaccination de 120 chiens et chats à Soliman

18 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les équipes du Commissariat Régional au Développement Agricole (CRDA) de Nabeul, en collaboration avec la municipalité de Soliman et sous la supervision du délégué de la région, ont assuré, ce samedi, un point de vaccination externe pour les chiens et les chats sur la place du palais municipal de Soliman.

Cette initiative a ciblé 120 animaux (chiens et chats) et s'inscrit dans le cadre du rapprochement de ce service des citoyens durant cette période qui précède le lancement de la campagne nationale de lutte contre la rage.

Anis Khelifi, chef de la division de la production animale au CRDA de Nabeul, a précisé que l'organisation de ce point de vaccination s'est faite en coordination conjointe avec les services vétérinaires du CRDA de Ben Arous. Parallèlement, une journée portes ouvertes de vaccination a été organisée à Borj Cédria afin de permettre aux habitants des régions de Soliman et de Borj Cédria -- situées de part d'autre des frontières des gouvernorats de Nabeul et de Ben Arous -- de faire vacciner leurs animaux.

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Il a également indiqué que la campagne nationale de lutte contre la rage débutera au cours du mois de septembre prochain et se poursuivra jusqu'à la fin du mois d'octobre 2026. Les services vétérinaires se chargeront de publier le programme de la campagne sur les réseaux sociaux du CRDA, selon un calendrier établi à cet effet. Ce planning précisera les jours d'organisation des caravanes de terrain dans plusieurs quartiers, ainsi que les horaires des points et des tentes vétérinaires.

Dans ce contexte, il a insisté sur l'importance de renforcer la prévention et la sensibilisation quant à la nécessité de vacciner les animaux contre cette maladie et de se prémunir contre son impact sur la santé publique, d'autant plus que la vaccination reste le seul moyen d'éradiquer la rage.

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