Tunisie: Nabeul-Hammamet - Des indicateurs touristiques au vert

La station touristique de Nabeul-Hammamet connaît une dynamique remarquable au cours de l'actuelle saison estivale. Entre le 1er juin et le 10 juillet, la région a accueilli 122 000 visiteurs, soit une hausse de 9,5 % par rapport à la même période de l'année précédente, selon les déclarations de Wahid Ben Fradj, commissaire régional au tourisme à Nabeul.

512 000 nuitées touristiques ont été enregistrées durant cette même période. Il a souligné que ces indicateurs positifs et encourageants, observés dès le début de la haute saison, laissent présager une arrière-saison prometteuse et exceptionnelle.

Les performances de la première décade de juillet confirment cette tendance haussière. Du 1er au 10 juillet, le nombre d'arrivées a atteint 46 000 visiteurs, marquant une progression de 12 % en glissement annuel.

Ce dynamisme porte le bilan cumulé depuis le début de l'année (jusqu'au 10 juillet) à 413 000 touristes, soit une augmentation de 10 % comparé à la même période de l'an dernier. Le volume global des nuitées a quant à lui atteint 1,6 million, enregistrant une hausse de 2,5 %.

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Retour en force des marchés traditionnels

Sur le plan des marchés émetteurs, le responsable a fait savoir que la région enregistre le retour en force des marchés européens traditionnels. Les marchés français et britannique se distinguent particulièrement avec un bond spectaculaire de 40 % par rapport à la saison dernière. Les flux de touristes italiens, polonais et allemands affichent également une belle dynamique, bien que le marché local (tourisme intérieur) maintienne sa position de leader en tête des arrivées.

En conclusion, le commissaire régional a insisté sur la mobilisation et la synergie de tous les acteurs du secteur pour garantir des prestations de haut niveau. Un engagement qui s'inscrit directement dans la stratégie du ministère de tutelle et de l'Office National du Tourisme Tunisien (ONTT), axée sur la qualité des services et le strict respect des normes d'hygiène.