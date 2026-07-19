Tunisie: Stratégie nationale zéro ordures - Un défi exaltant à la portée du peuple

D'ici à 2030 ou bien avant, on ambitionne d'atteindre l'objectif zéro ordures. Une stratégie a été ainsi pensée et mise en oeuvre avec la participation de tous.

Quand on s'y met sérieusement et avec amour, on réalise les exploits que plusieurs pays européens et américains n'ont pas réussi à atteindre, en dépit de leurs ressources financières énormes.

Il s'agit de l'objectif zéro ordures qu'on envisage de transformer en énergie solaire, en engrais chimiques importés et en devises et en richesses d'une importance capitale déterminant l'avenir de la stratégie nationale de développement et de progrès. D'où la nécessité pour tous d'y adhérer spontanément sans attendre les ordres ou les conseils de quiconque.

La stratégie en question compte, comme cela a été précisé vendredi 17 juillet sur les ondes d'une radio privée, sur la mobilisation des Tunisiens en vue d'adopter un comportement civilisé et en s'empêchant de sortir leurs ordures dans les heures prescrites et aussi en s'efforçant de changer certaines mauvaises habitudes consistant à éviter les conteneurs préservés pour les jeter par terre sous un soleil torride.

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Pour ce qui est de la responsabilité des municipalités, il leur est exigé expressément de ramasser à temps ces mêmes ordures, et aussi de réprimer les fautifs à la mesure de leurs méfaits. Mais pourquoi subsiste-t-il encore des pseudo-responsables dans nos mairies et communes refusant toujours d'assumer la mission que le peuple leur a confiée.

L'effort de l'aboutissement de la stratégie zéro ordures n'est pas du ressort exclusif des structures gouvernementales représentées essentiellement par le ministère de l'Environnement. Il incombe également aux associations de la société civile, appelées à faire descendre leurs militants sur le terrains auprès des Tunisiens où qu'ils résident pour les aider à contribuer à la réussite de la stratégie en question.

Ces mêmes associations sont tenues de dresser une feuille de route claire et complémentaire programmant une veille continue et un engagement ininterrompu ambitionnant de créer un partenariat gagnant-gagnant avec les citoyens des régions concernées.

Le ministère de l'Environnement a jeté les bases fondamentales du projet. Il attend surtout la volonté citoyenne aussi large que possible en vue de faire réussir l'oeuvre entreprise pour rendre à la Tunisie la qualité qu'elle a acquise de justesse en tant que pays où il fait bon vivre et de reprendre son image de nation amie de l'environnement et de bastion de la verdure.

Reste la situation des dépotoirs où sont versées quotidiennement les ordures ménagères et les déchets de chantier.

Pour le moment, il est programmé que le Grand Tunis bénéficiera des solutions prévues dans le plan, en attendant le reste des gouvernorats dont les cadres et les compétences se doivent de passer à l'action dès à présent en vue d'apporter leurs propositions à l'enrichissement de la stratégie et à oeuvrer pour son extension bien avant les délais impartis prévus en 2030.