Ethiopie: « Le pays ne peut pas rester isolée géographiquement », affirment des universitaires

Addis Ababa — L'Éthiopie ne peut pas continuer à vivre dans un isolement géographique sans accès fiable à la mer, et il est essentiel, pour ses intérêts politiques, économiques et sécuritaires à long terme, de répondre à sa quête légitime d'un accès à la mer, ont souligné des universitaires.

S'adressant à l'ENA, ces universitaires ont qualifié la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie d'enjeu national existentiel, faisant valoir que les réalités historiques, géographiques et économiques du pays confèrent à cette question une importance stratégique majeure, bien plus qu'une simple préférence politique.

Ils ont souligné que l'existence de l'Éthiopie est depuis longtemps liée à deux voies navigables vitales, la mer Rouge et le fleuve Abbay, qui revêtent toutes deux une importance considérable sur les plans historique, géographique et juridique international.

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Gutema Daniel, maître de conférences en sciences politiques et relations internationales à l'université de Wollega, a déclaré que l'Éthiopie, avec une population dépassant les 130 millions d'habitants, une économie en pleine expansion et une situation stratégique dans la Corne de l'Afrique, a besoin d'un accès fiable à la mer pour soutenir son développement.

Les circonstances historiques qui ont privé l'Éthiopie d'un accès direct à la mer sont profondément regrettables pour la nation, a-t-il ajouté, soulignant qu'aujourd'hui, cette question doit être considérée comme l'aspiration légitime de toute une génération et comme un enjeu national existentiel qui mérite une réponse appropriée.

M. Gutema a souligné que l'Éthiopie ne pouvait pas rester indéfiniment prisonnière de son statut de pays enclavé, précisant que la quête d'un accès à la mer par le pays visait à promouvoir une prospérité partagée et des avantages mutuels avec les pays voisins.

Alors que l'Éthiopie cherche à se développer aux côtés des pays de la région, il est essentiel de répondre positivement à sa quête légitime d'un accès à la mer, a-t-il ajouté.

Wakjira Takele, maître de conférences au département d'hydraulique et d'ingénierie des ressources en eau de l'université de Jimma, a également souligné que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie ne devait pas être considérée comme un luxe.

La communauté internationale devrait reconnaître que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie est une question existentielle, et non un luxe, a-t-il déclaré.

Selon M. Wakjira, la population nombreuse et en pleine croissance de l'Éthiopie, le développement de son tissu industriel et l'augmentation du volume de ses exportations rendent un accès maritime fiable de plus en plus important.

Il a souligné que le pays continuait à dépenser des sommes considérables en devises étrangères pour des services portuaires alors qu'il reste enclavé, faisant valoir que la situation actuelle fait peser un lourd fardeau sur l'économie nationale.

La population éthiopienne connaît une croissance rapide, de nouvelles industries se développent et les exportations augmentent. Ces réalités font d'un accès maritime fiable une nécessité économique pour le développement futur du pays, a-t-il souligné.