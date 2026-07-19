Ethiopie: « La plateforme nationale de dialogue permet à chacun de parvenir à un consensus équitable », déclare le président de la Commission

Addis Ababa — « Le dialogue national a créé une plateforme permettant à toutes les parties de parvenir à un consensus équitable », a déclaré le président de la Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC), le professeur Mesfin Araya.

Il a souligné que, contrairement aux débats politiques traditionnels qui se règlent par un vote à la majorité, le dialogue national est une plateforme historique visant à parvenir à un accord mutuel.

Cette plateforme a été créée pour permettre à toutes les parties de parvenir à un accord équitable.

Lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui sur le dialogue national en cours, le président a déclaré qu'une plateforme avait été mise en place pour permettre à toutes les parties de parvenir à une entente équitable.

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Il a noté que des séances d'orientation et d'information approfondies concernant les principes du dialogue et les méthodes de prise de décision avaient été dispensées aux 4 000 représentants participant au processus depuis le jour de son ouverture.

Le président a souligné que le dialogue national visait avant tout à définir un destin commun, plutôt qu'à désigner des gagnants et des perdants.

Il a conclu en affirmant que ce processus constitue le fondement sur lequel les Éthiopiens construisent collectivement un avenir meilleur pour leur pays.

Depuis sa création en 2021, l'ENDC s'est attachée à résoudre des divisions politiques profondément enracinées.

En réunissant des milliers de représentants issus de divers horizons, cette initiative historique remplace la polarisation par le consensus et jette les bases d'une stabilité à long terme pour l'Éthiopie.