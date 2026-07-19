Maroc: Le 8è Festival international d'Ifrane, du 25 au 28 juillet, sous le signe du développement durable

La 8ème édition du Festival international d'Ifrane sera organisée, du 25 au 28 juillet, sous le thème « Parc national d'Ifrane, patrimoine naturel exceptionnel : Enjeux transversaux et perspectives de développement durable », avec une programmation artistique, culturelle et scientifique mettant à l'honneur la richesse du patrimoine naturel du Moyen Atlas.

Organisé par l'Association Forum d'Ifrane pour la Culture et le Développement, en partenariat avec la province d'Ifrane et plusieurs partenaires institutionnels, régionaux et nationaux, ce rendez-vous culturel annuel entend mettre en lumière les multiples atouts naturels, culturels et touristiques de la capitale écologique du Moyen Atlas, tout en faisant du festival un espace d'échange autour des défis de la préservation des écosystèmes.

Selon les organisateurs, cette nouvelle édition s'inscrit dans une vision visant à faire de la culture un levier de développement territorial durable et un vecteur de sensibilisation du grand public à la protection de l'environnement, en plaçant le Parc national d'Ifrane au coeur de sa programmation.

À travers cette édition, les organisateurs souhaitent rappeler l'importance de préserver les ressources forestières et hydriques, de promouvoir une gestion durable des espaces naturels et de renforcer la conscience environnementale auprès des citoyens, en particulier des jeunes générations.

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Le festival proposera une programmation artistique riche et variée réunissant plusieurs figures de la scène musicale marocaine. Le public aura ainsi rendez-vous avec Asmaa Lamnawar, Yamna El Amraoui, Badr Ouabi, Zina Atlas, Hatim Idar, Muslim, Abidat Rma, Saida Titrit, Nadia Laaroussi, Walid Rahmani, Sami Ray, Abdellah Daoudi, Stormy, Ikram El Filali et Hafid El Youssi, qui se produiront sur les principales scènes aménagées à la Place de la Couronne et à la Place de la Poste.

A travers cette affiche éclectique, les organisateurs ambitionnent de répondre aux attentes d'un large public en proposant des prestations couvrant différents univers musicaux, allant de la chanson marocaine moderne au patrimoine populaire, en passant par la musique amazighe, le rap et les rythmes contemporains.

Comme lors des précédentes éditions, la soirée de clôture sera marquée par la présentation de la « Symphonie Ahidous », une création artistique originale devenue la signature du Festival international d'Ifrane. Ce spectacle mettra en valeur l'une des expressions les plus emblématiques du patrimoine immatériel du Moyen Atlas, à travers une fusion entre les rythmes traditionnels de l'Ahidous et des créations musicales contemporaines.

Parallèlement aux spectacles, le festival accordera une place importante à la réflexion scientifique et au débat autour des questions environnementales. Plusieurs colloques, conférences et tables rondes réuniront chercheurs, experts, responsables institutionnels et acteurs de la société civile, afin d'échanger sur les enjeux liés à la préservation de la biodiversité, à la protection des ressources naturelles, aux effets du changement climatique ainsi qu'aux perspectives de développement durable du Parc national d'Ifrane.

Le programme prévoit également un large éventail d'activités sportives et de plein air destinées à promouvoir les richesses naturelles de la région. Des randonnées pédestres, des courses nature et d'autres animations permettront aux participants de découvrir les paysages du Moyen Atlas dans une démarche alliant sport, découverte et respect de l'environnement.

Les familles et les enfants bénéficieront, quant à eux, d'espaces spécialement aménagés proposant des ateliers pédagogiques, des expositions, des animations culturelles et des activités de sensibilisation à la protection de la nature, avec pour objectif de développer une culture écologique dès le plus jeune âge.

Au-delà de sa dimension culturelle, le Festival international d'Ifrane constitue un important levier d'animation économique et touristique pour la province. Chaque année, cette manifestation attire plusieurs milliers de visiteurs marocains et étrangers, contribuant à la dynamique des secteurs de l'hébergement, de la restauration, du commerce et des services, tout en renforçant l'attractivité de la destination Ifrane durant la saison estivale.