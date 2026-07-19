Maroc: Fouzi Lekjaa souligne la nécessité d'un mécanisme pour profiter des jeunes talents, en particulier les internationaux

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa a souligné, vendredi à Salé, la nécessité de mettre en place un mécanisme permettant de profiter des jeunes talents, plus précisément les internationaux.

Commentant l'exposé du président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Abdeslam Belegchour présenté lors de la réunion du Comité directeur de la FRMF, M. Lekjaa a affirmé que la prochaine étape connaitra la mise en oeuvre de la réforme du chantier de développement du football national selon une feuille de route basée sur l'instauration du principe d'indépendance entière des ligues nationales dans le cadre de leurs prérogatives en consolidant leurs rapports avec la FRMF en total respect des règlements en vigueur, a indiqué la FRMF dans un communiqué.

Cette feuille de route comprend également le parachèvement du transfert des ligues nationales vers leurs nouveaux sièges d'ici la fin de l'année 2026 pour améliorer leurs conditions de travail et leurs gouvernances, ainsi que l'investissement dans les infrastructures sportives, l'un des piliers du développement de la sphère football.

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Le président de l'instance fédérale a appelé les ligues nationales à développer le marketing sportif des clubs de football, l'instauration d'institutions nouveau modèle d'organisation et d'accompagnement des supporters afin de renforcer la sécurité et la qualité des services offerts.

Il a mis l'accent sur l'importance de rehausser le niveau de l'organisation des matchs, ainsi que la mise en valeur des championnats de jeunes à travers le développement des compétitions et la qualification des jeunes joueurs suivant leur processus de formation dans le but de rejoindre les clubs et les équipes nationales.

M. Lekjaa a appelé à adopter une approche participative à travers l'organisation de rencontres d'échanges entre la LNFP, les présidents et entraîneurs des clubs, la DTN, et les entraîneurs des équipes nationales pour débattre autour des différents sujets liés aux compétitions nationales.

Ces orientations illustrent la volonté commune de la FRMF et des ligues nationales à poursuivre le développement du championnat national en matière de gouvernance, d'organisation et de compétitivité à l'image de la notoriété dont jouit le football national sur la scène continentale et mondiale.