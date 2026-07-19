Maroc: Le Festival du film arabe de Casablanca lance sa 7è édition avec un hommage à deux figures marquantes du cinéma arabe et marocain

La 7ème édition du Festival du film arabe de Casablanca s'est ouverte, vendredi soir, avec un hommage à deux figures marquantes du septième art arabe et marocain, à savoir l'actrice égyptienne Samah Anouar et le réalisateur marocain Ahmed Boulane.

Ces deux artistes ont été honorés en reconnaissance de leurs parcours artistiques et de leurs contributions au rayonnement du cinéma arabe, à l'occasion d'une cérémonie marquée par la présence de nombreuses personnalités du monde du cinéma, de la culture et des médias.

Dans une déclaration à la MAP, Samah Anouar s'est dite profondément touchée par l'hommage qui lui a été rendu, saluant une initiative traduisant l'attachement du Festival à la reconnaissance des parcours artistiques ayant marqué le cinéma arabe.

L'artiste égyptienne, qui préside le jury de la compétition des courts métrages, a exprimé sa joie de participer à cette édition, mettant en avant la qualité de son organisation et l'importance de telles manifestations dans le renforcement des échanges culturels et artistiques entre les pays arabes.

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De son côté, le réalisateur marocain Ahmed Boulane a affirmé que cet hommage constitue une reconnaissance précieuse de son parcours cinématographique, se disant heureux de recevoir cette distinction dans sa ville de Casablanca, au sein d'un festival dédié au cinéma arabe.

Il a, par ailleurs, souligné le rôle de ce rendez-vous dans la valorisation de la création cinématographique arabe et l'encouragement des nouvelles générations de cinéastes, estimant que le cinéma demeure un puissant vecteur de dialogue entre les peuples.

Organisée par l'Association Imtidad pour la culture et le développement, en partenariat avec le Conseil de la ville de Casablanca et avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), la 7ème édition du Festival du film arabe de Casablanca, qui se poursuit jusqu'au 24 juillet courant, réunit des cinéastes, acteurs, producteurs et critiques représentant plusieurs pays arabes.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente du Festival, Fatima Nouali, a souligné que cette manifestation ambitionne, au fil des éditions, de consolider sa place en tant qu'espace de dialogue, d'échange et de promotion du cinéma arabe, mettant en avant la richesse de ses expressions artistiques et la diversité de ses expériences.

Elle a relevé que le Festival demeure fidèle à sa vocation de créer des passerelles entre les cinématographies arabes, tout en accordant une attention particulière au cinéma marocain et aux jeunes talents, à travers une programmation ouverte sur les différentes sensibilités artistiques.

Mme Nouali a également indiqué que cette septième édition réunit 29 films en compétition officielle, répartis entre 12 longs métrages et 17 courts métrages, outre une sélection de films projetés hors compétition, reflétant la vitalité et la diversité du cinéma arabe contemporain.

Le jury de la compétition des longs métrages est présidé par le réalisateur palestinien Rachid Mesh'hraoui, tandis que le jury des courts métrages est présidé par l'actrice égyptienne Samah Anouar.