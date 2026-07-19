Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye à Freetown pour le Sommet sur l'avenir de l'intégration régionale

Le président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi matin à destination de Freetown, en Sierra Leone. Le chef de l'État sénégalais prendra part au Sommet sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la 69e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Ce rendez-vous, prévu ce dimanche 19 juillet, se tiendra sous la présidence du chef de l'État sierra-léonais Julius Maada Bio, actuel président en exercice de l'organisation. Onze chefs d'État et de gouvernement ouest-africains sont attendus, aux côtés de hauts fonctionnaires, de diplomates et de représentants des États membres, dans ce que les organisateurs présentent comme l'un des plus grands rassemblements régionaux jamais accueillis par la Sierra Leone. Les cérémonies se tiendront au Centre international de conférences Julius Maada Bio, inauguré la veille à Lungi.

Au-delà du renouvellement protocolaire des instances communautaires, ce sommet revêt une portée stratégique particulière pour le Sénégal. Le mandat de Julius Maada Bio à la présidence tournante arrive à son terme, et les regards convergent vers Dakar, Bassirou Diomaye Faye figurant parmi les prétendants naturels à sa succession. Le Sénégal a par ailleurs proposé le général Birame Diop pour présider la Commission de la CEDEAO sur le mandat 2026-2030, une double ambition qui, si elle se concrétise, placerait le pays à la fois à la tête politique et à la tête exécutive de l'organisation une configuration inédite dans l'histoire de la Communauté.

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Les discussions s'annoncent denses. La crise ouverte par le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), continuera de peser sur les échanges entre chefs d'État. Dakar s'est positionné ces derniers mois comme un interlocuteur privilégié susceptible de renouer le dialogue avec les régimes sahéliens, une diplomatie de la main tendue dont le sommet de Freetown pourrait offrir une nouvelle vitrine. Les échanges devraient également porter sur la stabilité politique, la relance économique, la facilitation des échanges au sein du marché unique communautaire et les réponses coordonnées aux défis sécuritaires régionaux.

Le déplacement présidentiel s'inscrit dans un agenda diplomatique particulièrement chargé pour le Chef de l'État, qui revient tout juste d'un séjour à Doha où il avait présenté, les 14 et 15 juillet, les condoléances du Sénégal à l'Émir du Qatar après le décès de l'ancien Émir Hamad Ben Khalifa Al Thani. Son séjour à Freetown se déroule du 18 au 19 juillet 2026, avant un retour à Dakar où l'attend, dès le 21 juillet, la rentrée solennelle de l'Académie nationale des Sciences et Techniques du Sénégal.