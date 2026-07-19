Sénégal: Mercato - Les Lions animent le marché européen

Le mercato estival bat déjà son plein. Et cette année encore, les joueurs sénégalais occupent une place de choix sur le marché. Des cadres de la sélection nationale aux jeunes talents en pleine ascension, plusieurs dossiers devraient marquer l'été.

Le dossier le plus médiatisé concerne sans doute Nicolas Jackson. Annoncé sur le départ après une saison contrastée, l'attaquant sénégalais devrait finalement poursuivre son aventure avec Chelsea. L'arrivée de Xabi Alonso sur le banc des Blues a complètement rebattu les cartes. Le technicien espagnol apprécie le profil du Lion de la Teranga, notamment sa mobilité, sa capacité à attaquer la profondeur et son énorme volume de courses. Malgré les nombreuses spéculations autour d'un éventuel départ, Chelsea n'envisage plus de se séparer de son avant-centre, qui fait désormais partie intégrante du projet sportif du nouveau staff. Une décision qui pourrait permettre à Jackson de retrouver davantage de stabilité après plusieurs mois rythmés par les critiques et la concurrence.

Autre pépite qui attire toutes les attentions, Bara Sapoko Ndiaye. Révélé sous les couleurs du Bayern Munich lors de la deuxième partie de saison, le milieu de terrain sénégalais a convaincu les dirigeants bavarois en seulement quelques apparitions. Son aisance technique, sa maturité et son intelligence de jeu ont séduit Vincent Kompany et la direction sportive allemande. Prêté par Gambinos Stars Africa, le joueur de 18 ans fait désormais l'objet de discussions avancées entre les deux clubs. Le Bayern souhaite absolument lever son option et finaliser un transfert définitif, preuve de la confiance accordée au natif de Mékhé, qui pourrait s'inscrire durablement dans le projet munichois.

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En Ligue 1, Ibrahima Ba a déjà franchi un cap important. Auteur d'une saison remarquée avec Famalicão au Portugal, le défenseur sénégalais devrait officiellement s'engager avec le RC Strasbourg. Le club alsacien, qui poursuit sa politique de recrutement axée sur les jeunes joueurs à fort potentiel, n'a pas hésité à investir sur le profil du Sénégalais. Solide dans les duels, rapide et doté d'une bonne qualité de relance, Ba aura l'occasion de découvrir le championnat de France et d'y poursuivre sa progression dans un environnement réputé pour faire éclore les jeunes talents.

La jeunesse sénégalaise très convoitée

Pendant ce temps, Abdoulaye Faye va jouer une carte importante en Allemagne. Après son prêt concluant au FC Lorient, le défenseur central effectuera la préparation estivale avec le Bayer Leverkusen. Le champion d'Allemagne souhaite évaluer son niveau avant de prendre une décision concernant son avenir. Cette pré-saison pourrait donc être déterminante pour le jeune Sénégalais, qui espère convaincre le staff de lui offrir une place dans l'effectif professionnel. Dans le cas contraire, un nouveau prêt ou un transfert restent des options envisagées.

À Brest, Samba Diop vient de franchir une étape symbolique dans sa carrière en signant son premier contrat professionnel avec le Stade Brestois. Une récompense pour le travail accompli depuis son arrivée au club et une preuve de la confiance placée en lui par les dirigeants bretons. Le jeune Sénégalais devrait désormais poursuivre son développement entre l'équipe réserve et le groupe professionnel avec l'ambition de faire ses premiers pas en Ligue 1 dans les mois à venir.

En Espagne, Cheikh Tidiane Thiam poursuit, lui aussi, sa progression. Villarreal a décidé de prolonger le contrat du milieu sénégalais, convaincu par son évolution au sein de son centre de formation. Cette prolongation traduit la volonté du club espagnol de construire sur le long terme avec un joueur considéré comme l'un des meilleurs espoirs africains de sa génération. Le Sous-Marin jaune espère désormais l'intégrer progressivement à son équipe première au cours des prochaines saisons. Si certains dossiers sont déjà bouclés, d'autres devraient encore animer les prochaines semaines. Une chose est certaine : le football sénégalais continue d'exporter ses talents vers les plus grands championnats européens.

Entre des internationaux désormais bien installés au plus haut niveau et une génération montante qui frappe avec insistance à la porte des grands clubs, ce mercato 2026 confirme une nouvelle fois que les joueurs sénégalais demeurent des valeurs sûres sur le marché des transferts.