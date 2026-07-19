Togo: Signer, décaisser, livrer - Le vrai test du partenariat Togo-Banque mondiale

La cérémonie de signature qui s'est tenue jeudi à Lomé entre le gouvernement et la Banque mondiale avait, en apparence, tous les codes du genre : ministres alignés, discours de circonstance, poignées de main pour la photo.

Mais derrière le protocole, cinq accords de financement totalisant 429 millions de dollars disent quelque chose de plus large sur la trajectoire du pays, et sur la manière dont les institutions financières internationales continuent de la lire.

Le montant, d'abord, mérite d'être détaillé, car il révèle une logique d'ensemble plutôt qu'une addition de projets disparates. Le Programme d'Amélioration des Systèmes Logistiques et de Transport (PASLT, 200 millions de dollars) en est la pièce maîtresse : relier les zones de production agricole aux marchés et aux centres logistiques urbains, c'est transformer un potentiel économique encore largement enclavé en circulation réelle de richesse.

À ses côtés, deux projets énergétiques régionaux, PRIME-GAS (40 millions) et WA-REMP (100 millions), misent sur l'intégration des marchés du gaz et de l'électricité pour élargir l'accès à l'énergie, en particulier en milieu rural, un chantier qui dépasse largement les frontières togolaises et engage tout un maillage régional.

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Enfin, deux financements additionnels viennent consolider des acquis : 69 millions de dollars pour le Projet Régional de Cohésion Sociale (COSO), destiné à sécuriser les régions septentrionales, et 20 millions pour le Projet d'Identification Unique (WURI), qui doit doter chaque résident togolais d'une identité juridique.

Ce qui frappe, au-delà des chiffres, c'est la cohérence de l'ensemble. Ces cinq projets ne sont pas des initiatives isolées : ils s'inscrivent dans la Feuille de route gouvernementale 2026-2031, construite autour du triptyque Protéger, Rassembler, Transformer. Autrement dit, la Banque mondiale ne finance pas des projets au coup par coup, elle accompagne une stratégie déjà formulée par les autorités. La nuance compte : elle traduit un partenariat plus mature qu'un simple rapport de bailleur à emprunteur, où l'agenda serait dicté depuis Washington.

Le chiffre global mérite lui aussi d'être mis en perspective. Avec ces cinq nouvelles opérations, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo atteint désormais 2,1 milliards de dollars. Un montant conséquent au regard de la taille de l'économie togolaise, et surtout un signal de confiance dans un contexte international où les financements concessionnels se font plus rares et plus disputés entre pays en développement.

Il y a enfin un symbole dans le déplacement de la délégation de la Banque mondiale sur le terrain, au port autonome de Lomé puis sur le site du projet WACA à Goumoukopé, à 33 kilomètres de la capitale.

Voir de ses propres yeux les épis récemment construits pour freiner l'avancée de la mer n'est pas un simple exercice de communication : c'est la preuve tangible que les financements engagés se traduisent, quelque part, par des infrastructures concrètes, dans un pays où le littoral recule de plusieurs mètres chaque année sous l'effet de l'érosion côtière.

Reste, comme toujours avec ce type d'accords, la question qui compte vraiment : celle de l'exécution. Signer un financement est une chose ; le décaisser efficacement, dans les délais, avec un impact mesurable sur la vie des populations, en est une autre, bien plus exigeante.

C'est sur ce terrain-là, loin des cérémonies de signature, que se jouera la véritable réussite de ce nouveau chapitre du partenariat entre le Togo et la Banque mondiale.