Togo: Le rideau tombe sur une semaine intense

Les luttes traditionnelles Evala se sont achevées samedi avec trois dernières finales à Tchare, Soumdina et Lassa, clôturant une semaine de chauds affrontements qui aura attiré des dizaines de milliers de spectateurs et visiteurs, dont le président du Conseil, Faure Gnassingbé, et une bonne partie du gouvernement.

Ouverte le 11 juillet à Pya, l'édition 2026 aura vu se succéder les finales dans les différents cantons de la Kozah : Pya, Sarakawa, Yaka, puis Tchare, Soumdina et Lassa pour la dernière ligne droite. Une semaine durant, les coalitions se sont affrontées sous les chants, les danses et les encouragements des familles et supporters venus de tout le pays et de l'étranger.

Bien plus qu'une compétition sportive, les Evala constituent un rite initiatique séculaire propre au peuple kabyè, dans le nord du Togo. Chaque année, de jeunes hommes s'affrontent au corps à corps dans les arènes traditionnelles, dans une épreuve qui marque leur passage de l'adolescence à l'âge adulte. Au-delà de la performance physique, la lutte transmet des valeurs de courage, de discipline, de persévérance et de solidarité, tout en assurant la sauvegarde d'un patrimoine culturel hérité des générations précédentes.

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Célébrés dans les différents cantons de la région de la Kara, les Evala dépassent largement le cadre des arènes : chants, danses folkloriques, expositions artisanales et animations diverses accompagnent les combats, faisant de cet événement un puissant vecteur de cohésion sociale, de rayonnement touristique et de valorisation du patrimoine togolais.