Cote d'Ivoire: Modernisation de la communication publique - Le CPNTIC mise sur l'intelligence artificielle appliquée

Le Centre de promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication (Cpntic) a lancé, le 17 juillet 2026, à Abidjan-Cocody, ses activités au titre de l'année 2026 par un atelier consacré à l'intelligence artificielle appliquée à la communication institutionnelle.

Organisée au siège du centre, cette session a réuni une cinquantaine de chargés de communication des structures du ministère de l'Enseignement technique autour des nouveaux usages de l'Ia.

Présidant la cérémonie d'ouverture au nom du ministre Jean-Louis Moulot, le directeur de cabinet, Harryson Assanvo, a inscrit cette initiative dans la stratégie de transformation numérique du ministère. « Le Cpntic est la cheville ouvrière de la numérisation et de la digitalisation des processus et des programmes du ministère », a-t-il déclaré. À ce titre, il a invité les participants à s'approprier ces outils tout en privilégiant une utilisation responsable. « L'intelligence artificielle ne vient pas remplacer l'humain, car c'est l'humain qui lui donne du sens », a-t-il souligné.

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Les participants ont été formés à la rédaction de prompts, au fact-checking des contenus générés par l'Ia ainsi qu'à la création de contenus multimédias, afin de renforcer leur productivité et la fiabilité de leur communication.

La directrice par intérim du centre, Diallo Kadjata, a rappelé que la réussite de la transformation numérique repose avant tout sur le renforcement des compétences. « La technologie ne vaut que par les compétences qu'elle élève et les missions qu'elle sert », a-t-elle affirmé, encourageant les bénéficiaires à partager les acquis de cette formation.

Pour la formatrice et directrice générale de Simplon, Raïssa Banhoro, l'objectif est d'aider les communicateurs à intégrer efficacement l'Ia dans leurs missions. « Nous voulons les outiller aux bonnes pratiques afin d'offrir un service public efficace, adapté et profondément humanisé », a-t-elle expliqué.

Premier jalon du plan d'action 2026, cet atelier s'inscrit dans l'ambition du Cpntic d'accélérer la digitalisation du ministère grâce au renforcement des compétences numériques et au déploiement de nouveaux outils.