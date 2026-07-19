Cote d'Ivoire: Soutenance de thèse - Dr Isaac Dapré Aboloma apporte davantage de clarté dans le suivi-évaluation dans la mise en oeuvre des projets de développement en Côte d'Ivoire

L'Université Félix Houphouët-Boigny a enregistré, le vendredi 17 juillet 2026, un nouveau docteur en gestion de projets et en logistique humanitaire.

À l'issue de la soutenance de sa thèse de doctorat unique de la Chaire Unesco, organisée dans la salle des trois Ufr du département de sociologie de l'université, Isaac Dapré Aboloma a brillamment obtenu le grade de docteur avec la mention Très honorable.

Le candidat a défendu une thèse intitulée : « Mécanismes d'évaluation de la performance des projets et programmes communautaires en Côte d'Ivoire : exemple du Padeha dans les régions du Sud-Comoé et de l'Agnéby-Tiassa ».

À travers cette recherche, le nouveau docteur s'est intéressé aux mécanismes permettant de mesurer efficacement la performance des projets et programmes communautaires. Son travail met en lumière les facteurs susceptibles d'améliorer la gouvernance, le suivi-évaluation ainsi que l'impact des interventions de développement au bénéfice des populations, en prenant comme cas d'étude le Projet d'appui au développement humain (Padeha) dans les régions du Sud-Comoé et de l'Agnéby-Tiassa.

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Selon Isaac Dapré Aboloma, le choix de ces deux régions se justifie notamment par leur taux élevé de mortalité des enfants âgés de 0 à 5 ans.

Présentant l'apport de son étude, il a expliqué avoir cherché à « fédérer les méthodes et les outils, notamment à travers la théorie du changement, en impliquant davantage les populations dans les projets qui les concernent, tout en mettant l'accent sur la disponibilité de ressources humaines qualifiées ».

Menée sous la direction du professeur Toh Alain, cette recherche apporte une contribution scientifique aux réflexions sur l'efficacité des politiques publiques et des projets de développement communautaire en Côte d'Ivoire. Les échanges avec les membres du jury ont permis au candidat de démontrer la pertinence de sa problématique, la rigueur de sa démarche méthodologique ainsi que l'intérêt pratique de ses conclusions.

Au terme des délibérations, le jury a salué la qualité scientifique du travail présenté et a décerné à Isaac Dapré Aboloma le grade de docteur en gestion de projets et en logistique humanitaire, avec la mention Très honorable.

Cette distinction vient consacrer plusieurs années de recherche et d'engagement académique. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour le renforcement des mécanismes d'évaluation des projets communautaires, dans un contexte où l'efficacité des interventions de développement constitue un enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire.

Il convient de noter que le nouveau docteur est pasteur à l'Église des Assemblées de Dieu. Sa soutenance a ainsi été marquée par une forte présence de pasteurs et de fidèles de sa congrégation, venus lui témoigner leur soutien.

Le jury était composé du professeur Baha Bi Youzan, professeur titulaire au département de sociologie de l'Ufr Shs de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, président du jury ; du professeur Toh Alain, maître de conférences au département de sociologie de l'Ufr Shs de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, directeur de thèse ; du professeur Gnélé Edgar José, professeur titulaire à la Flash de l'Université de Parakou (Bénin), rapporteur ; du professeur Brou Ahossi Nicolas, maître de conférences au département de sociologie de l'Ufr Shs de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, rapporteur ; du professeur Ainyakou Taïba Germaine, maître de conférences au département de sociologie de l'Ufr Shs de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, examinatrice.